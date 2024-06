Esta es la verdadera FOTO con la que se creó el nuevo look de Peso Pluma

La semana pasada, una foto del supuesto nuevo corte de pelo de Peso Pluma sacudió las redes sociales, pues el público se mostró encantado por el cambio del look del cantante de corridos tumbados al asegurar que se veía mucho más guapo con otro estilo de cabello.

El cantante de 24 años compartió un breve video donde se le notaba un pequeño cambio de look, pues si bien no dejaba ver su rostro, revelaba que había dejado de lado su característico corte mullet que ha causado sensación entre la juventud. Posteriormente, salió una supuesta foto de la Doble P con su estilo nuevo.

A pesar de ello, muchas personas se mostraban incrédulas de que el nuevo corte de Peso Pluma le hiciera ver tan bien, puesto que aseguraban que la foto que revelaba el nuevo cabello del artista, parecía ser un montaje y señalaron que incluso se notaban un poco diferentes las facciones.

A pesar de ello, Peso Pluma ya se ha puesto en marcha para tratar de recrear el estilo que causó sensación entre el público, aunque se sabe que no se verá igualito que la foto, ya que hay variaos rasgos en el rostro que son diferentes.

Revelan la verdad sobre la imagen real de Peso Pluma

Tras varios días, se dio a conocer que la foto viral del nuevo look de Peso Pluma se trata, en efecto, de un montaje hecho por algun usuario de redes sociales. Fue Ana María Alvarado de Sale el Sol quien indicó, "todo indica que no es, a mí todo el fin de semana me pasaron nombres diferentes de algunos que podrían parecerse".

La conductora de Imagen Televisión señaló finalmente el nombre del personaje real detrás de la viral foto. Resulta que se trata de un modelo llamado Jenz Bonez.

Vi las mejores mentes de mi generación caer engañadas por un look de Peso Pluma generado con I.A. pic.twitter.com/jwCBWdUpPh — Taquito de Tripa (@TripaTaquito) May 31, 2024

Por su parte, Joanna Vega Biestro remarcó que en la imagen. Hassan Emilio Kabande Laija aparece con la barba partida y lunares que no corresponden con el artista, lo cual era una importante pista sobre la falsesad de la imagen que circuló por todo el internet.

¿Quién es Jenz Bonez? El modelo que hicieron pasar por Peso Pluma

Jenz Bonez es un modelo británico, quien trabaja para Hugo Boss en Londres y cuenta con alrededor de mil 200 seguidores en Instagram. En dicha red social, comparte en su mayoria fotos de su modelaje, aunque sí hay algunas fotos sobre su vida personal.