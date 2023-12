Foto de despedida de RBD recibe críticas por exceso de photoshop: "Qué miedo"

Este jueves se realizó el último concierto de RBD, la agrupación revolucionaria en el mundo de las telenovelas mexicanas que destacó por un gran éxito que a la fecha cosecha sold outs y que emocionó todo el año al público en Colombia, Brasil, Estados Unidos y México.

Después de su concierto en el Estadio Azteca, se sabía que sería la despedida total de los artistas quienes sin embargo se mostraron sumamente emotivos y conmovidos con la reacción de la audiencia y no se fueron sin compartir un último momento muy al estilo escolar.

Así posó RBD una última vez juntos

Con sus uniformes de la Elite School, la banda se unió para tomarse una última foto de grupo. Erguidos y sonrientes, posan frente a la cámara como si se tratara de una foto para el anuario; sin embargo, lo que resaltó no fue exactamente la temática de la fotografía.

En verdad, es evidente que quizás los editores de la foto se pasaron un poquito de la raya con la herramienta para suavizar rostros, pero los looks más llamativos son los de Dulce María y Anahí, cuyos pómulos parecen un poco exagerados de más, por lo que resultan algo extrañas de ver, a pesar de que sin la herramienta de edición son un par de mujeres bellísimas. Sin embargo, el internet no tiene piedad y no les perdonó este particular look en redes sociales.

"Que mala edición les hicieron en la cara", "Anahí y Dulce María maquilladas como el de saw el juego del miedo", "Esa foto es de Halloween" y "Jajajaa parecen drack queen,que onda con esas caras restiradas a tope!" son algunos de los comentarios de la publicación de Estilo DF, quienes compartieron la foto de despedida de la banda en sus redes sociales.

Hay varias personas que todavía no creen que llegue el fin de RBD y aseguran que dentro de un tiempo, ya sea en un año o quizás un poco más, volverán de nuevo a los escenarios.