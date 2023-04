¿Cómo hacer tu FOTO con el filtro viral de Barbie?

La película de Barbie con Margot Robbie, Ryan Gosling y Dua Lipa está desatando la locura en las redes sociales a tan solo tres meses del entreno de la cinta.

Este martes se dieron a conocer los posters oficiales y un nuevo tráiler de la película de Barbie. En las imágenes se presenta a todos los personajes de la cinta.

Los carteles en los que se dieron a conocer los personajes de Barbie causaron revuelo en las redes sociales, pues los usuarios querían replicar el fondo de los posters, pero con imágenes propias.

Entonces salió un filtro para que los cibernautas pudieran hacer sus propias versiones de los posters de la película de Barbie.

¿Cómo hacer tu foto con el filtro de Barbie?

Los usuarios y fans de Barbie se tienen que meter al sitio web https://www.barbieselfie.ai/mx/ y ahí tienen que cargar una fotografía que más les guste, puede ser de ellos mismos, de algún famoso o hasta de sus mascotas.

Generador de foto de Barbie Foto: Especial

Una vez que la foto está arriba aparece el fondo rosa brillante con azul y arriba de la imagen una leyenda que describe que tipo de Barbie es la persona de la foto: “This Barbie is an icon”, “This Barbie is everything”, entre otras.

Además, esta aplicación tiene la opción de que puedes cambiar la leyenda de la descripción de Barbie, así como el color del fondo. Cuenta con un panel de control para acerca, alejar y centrar la foto.

La aplicación es gratuita y no se requiere descargarla para utilizarla, ni ningún tipo de dato personal.

Las fotos que se generan las puedes compartir en Facebook, twitter, Instagram y Tiktok.