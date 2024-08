Las FOTOS más impactantes de Gala Montes, la nueva Novia de México

Gala Montes le quitó el título de “Novia de México” a Angélica María, ya que la participante de La Casa de los Famosos México ha cautivado a los fans del programa con su belleza, fortaleza y empoderamiento en el reality show.

La actriz se ganó al público el día que tuvo la pelea con Adrián Marcelo, en la que el influencer la tachó de “cachonda” y se burló de la enfermedad que ella tiene que es la depresión y ansiedad.

Gala Montes no se dejó de Adrián Marcelo y fue la única que se le enfrentó para denfederse a ella misma, así como a Briggitte Bozzo y al resto del cuarto Mar en el programa de La Casa de los Famosos México.

Posterior a ese pleito la amistad entre ella Briggitte Bozzo y Karime se hizo más fuerte, pues se unieron más en contra del cuarto Tierra.

Las mejores FOTOS de Gala Montes de La Casa de los Famosos

Gala Montes ha cautivado con su espectacular figura, ya que la actriz se ha dejado ver en traje baño en el programa y ha robado suspiros entre sus compañeros del reality show.

Gala Montes en atrevido atuendo Foto: Especial

Antes de entrar al programa, Gala Montes ya era una sensual actriz de telenovelas, que enamoraba a los fans con su espectacular figura y su gran talento para la actuación.

El vestido más atrevido de Gala Montes Foto: Especial

Además, Gala es conocida por su estilo para vestir, ya que ella gusta de usar vestidos de noche, en sus fotografías destaca por usar elegantes atuendos, pero que dejan a la imaginación por sus atrevidos escotes.

La actriz gusta de ir a la playa y por lo tanto usar traje de baño, Otra de sus impactantes fotos es cuando usó un atuendo de encaje negro que dejaba poco a la imaginación.

Gala Montes en traje de baño Foto: Especial

Gala publicó un video en su Instagram en el que se le puede ver hacer un Get Ready With Me con un atrevido vestido gris con escote cut out que deja ver su gran personalidad.