FOTOS. Modelo de OnlyFans presume sus grandes curvas sin importar las críticas

Las modelos de OnlyFans son exitosas porque cada una tiene un estilo diferente de fotos ardientes con las que cautiva a sus seguidores en la plataforma para adultos.

En esa ocasión una modelo de talla grande llamada Jessica Glass dejó claro que ella está orgullosa de su cuerpo y que no dejará de hacer contenido para OnlyFans, pues a ella le gusta presumir sus curvas.

"Creo que mi cuerpo me ha ayudado en OnlyFans cuando se trata de contenido picante. No hay muchos que se parezcan a mí. Es inspirador y permite que las personas se sientan más cómodas consigo mismas", dijo Jessica Glass en una entrevista para Daily Star.

Jessica Glass es modelo de OnlyFans de talla grande Foto: Especial

"Mi estilo no es el que usan las personas normales de talla grande, ya que tienden a tratar de ocultar sus cuerpos, mientras que yo no trato de ocultar mi cuerpo. Me siento más cómoda cuando uso lo que quiero", mencionó la influence.

¿Quién es Jessica Glass modelo de OnlyFans de talla grande?

La modelo de OnlyFans tiene 24 años de edad y es originaria de Houston, Texas, y señaló que le gusta salir con poca ropa a la calle, pues no se siente cómoda cubriendo su cuerpo.

Vivo en Texas y hace calor, por lo que generalmente uso menos ropa. No me siento cómodo con mucha ropa. Solo uso lo que quiero y no dejo que nadie me diga qué ponerme Jessica Glass, modelo de OnlyFans

Modelo de talla grande de OnlyFans Foto: Especial

La modelo de OnlyFans aprendió a lidiar con el odio de Internet, ya que asegura que no le molestan los comentarios negativos de la gente.

"Con cada comentario positivo, hay un negativo para equilibrarlo, pero me mantiene humilde y siento que todos reciben odio en Internet. Todos tienen su propia opinión, pero no dejo que me molesten", mencionó.

Finalmente añadió que quiere romper los estándares de belleza y que cuando aparezca en los medios de comunicación mucha gente se pueda identificar con ella.