Fractal, cinta sobre el vacío existencial de la juventud

La fiesta permanente como un escape de la realidad y del vacío existencial de la juventud es parte de lo que refleja la película Fractal, cinta con la que Mariana González debuta como directora.

“La anestesia y la puerta de escape que te puede dar la fiesta es una manera de intentar evitar confrontar tu realidad, lo que quieres ser y quién eres, por eso te fugas y haces lo fácil, que es esta convivencia superficial, de relaciones efímeras, en lugares que no te están aportando mucho en la vida”, explicó a La Razón González.

Fractal, que llega este fin de semana a cines del país, cuenta la historia de Marco (Juan Carlos Huguenin), Fede (Mario Moreno del Moral) y Tamara (Ruth Ramos), quienes tras una noche de parranda y drogas se percatan de que su amiga Mónica (Ximena Romo) desaparece de un after.

Marco tiene varias cosas hasta basadas en mí y otras que son opuestas. Las fiestas de la música electrónica no es mi mundo tuve que echarme un clavado en los raves

Juan Carlos Huguenin, Actor

Los amigos comienzan una búsqueda desesperada, la cual será un viaje al interior de cada uno, se dan cuenta que no están en el mejor momento: Fede trabaja haciendo facturas falsas y vive con sus padres; Marco dejó la universidad y también renunció a su empleo. En contraste, Tamara quiere estudiar una maestría.

La realizadora señaló que pese a que no ahonda en las desapariciones en México, sí quiso traer este tema al filme. “Es muy triste vivir en un país en el que hay un peligro latente real en el que a una mujer la pueden secuestrar, violar, me parece terrible. Hay una paranoia colectiva, si alguien no te responde en un par de horas, piensas lo peor. No hay justicia, vivimos en un estado de impunidad”,dijo.

UNA BÚSQUEDA AL INTERIOR

Para Juan Carlos Huguenin y Mario Moreno del Moral, Fractal es un largometraje en el que cualquiera se puede identificar.

“Muchas veces sabes a qué te vas a dedicar, pero desconoces los pasos, creo no nada más ocurre en la juventud. Algo que me gusta de la película es descubrir y a atreverte a que por más que impongan cosas también puedes tomar tus propias decisiones”, destacó Moreno del Moral.