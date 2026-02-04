ICE detiene a más de 150 migrantes de México y Centroamérica tras operativo en Florida.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) informó la detención de más de 150 migrantes, incluyendo ciudadanos de México y Centroamérica, después de una serie de operativos en Florida, Estados Unidos.
“152 inmigrantes ilegales delirantes capturados en una operación de ICE de Florida de 3 días”, informaron las autoridades migratorias en las redes sociales.
El ICE explicó que del total de migrantes detenidos, solo deportaron a 23 personas a su país de origen.
En los operativos realizados en Florida participaron elementos de la Patrulla de Carreteras de Florida y las fuerzas del orden estatales y locales, así como la Patrulla Fronteriza y otros socios federales.
JVR