ICE detiene a más de 150 migrantes de México y Centroamérica tras operativo en Florida.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) informó la detención de más de 150 migrantes, incluyendo ciudadanos de México y Centroamérica, después de una serie de operativos en Florida, Estados Unidos.

“152 inmigrantes ilegales delirantes capturados en una operación de ICE de Florida de 3 días”, informaron las autoridades migratorias en las redes sociales.

El ICE explicó que del total de migrantes detenidos, solo deportaron a 23 personas a su país de origen.

En los operativos realizados en Florida participaron elementos de la Patrulla de Carreteras de Florida y las fuerzas del orden estatales y locales, así como la Patrulla Fronteriza y otros socios federales.

152 CRIMINAL ILLEGAL ALIENS NABBED IN 3-DAY FLORIDA ICE OPERATION



We deported 23 on day two alone, working with our 287(g) partners like Florida Highway Patrol and state and local law enforcement, as well as Border Patrol, and other federal enforcement partners to get criminals… — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) February 4, 2026

JVR