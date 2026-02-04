Sigue la presión

ICE detiene a más de 150 migrantes de México y Centroamérica tras operativo en Florida

“152 inmigrantes ilegales capturados en una operación de ICE de Florida”, informaron las autoridades migratorias

ICE detiene a más de 150 migrantes de México y Centroamérica tras operativo en Florida.
ICE detiene a más de 150 migrantes de México y Centroamérica tras operativo en Florida. Foto: Especial
Por:
Julio Vázquez

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) informó la detención de más de 150 migrantes, incluyendo ciudadanos de México y Centroamérica, después de una serie de operativos en Florida, Estados Unidos.

“152 inmigrantes ilegales delirantes capturados en una operación de ICE de Florida de 3 días”, informaron las autoridades migratorias en las redes sociales.

El ICE explicó que del total de migrantes detenidos, solo deportaron a 23 personas a su país de origen.

TE RECOMENDAMOS:
Imagen del señalado.
En una operación del FBI

Arrestan en Venezuela a Alex Saab, prestanombres de Nicolás Maduro

En los operativos realizados en Florida participaron elementos de la Patrulla de Carreteras de Florida y las fuerzas del orden estatales y locales, así como la Patrulla Fronteriza y otros socios federales.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Momento en que fueron corridos los agentes estadounidenses.
En Minnesota

A gritos e insultos corren a agentes de ICE de restaurante mexicano | VIDEO