EU bombardea Irán en respuesta al ataque a un barco en el Estrecho de Ormuz

EU bombardea irán en respuesta a un ataque a un barco en el Estrecho de Ormuz

El gobierno de Estados Unidos realizó un ataque militar contra Irán este viernes tras registrarse, un día antes, una ofensiva con dron contra un buque de carga en el Estrecho de Ormuz.

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que el ataque con dron violó el alto al fuego, que ambas naciones alcanzaron hace una semana para suspender un conflicto de meses y restablecer el tránsito en esta importante vía fluvial.

Los ataques se produjeron poco después de que Trump dijera a los periodistas: “ya lo sabrán”, si Estados Unidos respondería.

Trump acusa ataque de Irán a buques que transitaban por el Estrecho de Ormuz. ı Foto: Reuters

La agencia AP reportó que Estados Unidos mantiene activas las operaciones militares contra Irán, mismas que comenzaron, junto a Israel, a finales del mes de febrero y que culminaron la muerte del Ayatolá, Alí Jamenei.

EU bombardea depósitos de misiles y drones

De acuerdo con el Mando Central de EU, los objetivos atacados en territorio iraní incluyeron emplazamientos de misiles, bases de drones y estaciones de radar ubicadas en la zona costera.

Por parte del gobierno de Irán, el presidente de la comisión de seguridad nacional del parlamento, Ebrahim Azizi, recordó a la administración estadounidense que el Estrecho de Ormuz se encuentra bajo la jurisdicción de Irán

Además, exigió el estricto cumplimiento de las normativas de navegación vigentes en el acuerdo de alto al fuego previamente firmado.

El funcionario iraní argumentó que las acciones realizadas por su país no deben interpretarse como un factor de escalada bélica ni como un quebrantamiento del alto el fuego.

Según la postura Irán, las maniobras operativas en la vía fluvial corresponden exclusivamente a labores de gestión del propio acuerdo de cese al fuego.

Embarcaciones ancladas en el estrecho de Ormuz, frente a costas de Irán. ı Foto: AP

No hay heridos tras ataque de Irán a un barco

El ejército del Reino Unido notificó el jueves que un barco portacontenedores resultó alcanzado por un proyectil frente a las costas de Omán.

El ataque ocurrió pocas horas después de que las autoridades iraníes emitieran amenazas dirigidas a la navegación comercial para desalentar el uso de dicha ruta marítima.

El centro de operaciones comerciales marítimas británico detalló que el incidente no dejó heridos.

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JVR