Expediente Irán. Líbano, la prueba del acuerdo

Valeria López Vela. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Quien quiera saber si el memorando entre Washington y Teherán sobrevivirá no debería mirar la Casa Blanca ni los comunicados iraníes. Debería mirar el sur de Líbano. Ahí, donde aún sobrevuelan drones, persisten los ataques selectivos y las tropas israelíes ocupan posiciones estratégicas, se juega la verdadera prueba del entendimiento regional. Los memorandos se firman en capitales; se cumplen —o se rompen— en fronteras.

Las filtraciones del acuerdo hablan de un alto al fuego ampliado, alivio de sanciones para Irán, liberación parcial de fondos congelados y una ruta para serenar los mercados energéticos. Pero el punto decisivo sigue abierto: Israel no acepta retirarse del todo del sur libanés, y Beirut sostiene que ninguna normalización es concebible mientras haya presencia militar israelí en su territorio. Entre ambas posiciones se interpone Hezbolá, actor que no firma nada y cuya capacidad militar, sin embargo, condiciona cualquier cálculo de seguridad en la frontera.

La disputa es más profunda que un litigio territorial. Para Israel, abandonar la zona sin garantías equivaldría a reabrir el ciclo que ya permitió a Hezbolá reconstruir, durante años, su infraestructura militar pegada a la línea fronteriza. Para Líbano, tolerar una permanencia indefinida sería institucionalizar una ocupación incompatible con el derecho internacional y con la propia legitimidad del Estado. Ninguno de los dos cree que el costo de ceder sea menor que el de resistir, y ahí empieza el bloqueo.

Por eso el debate israelí se ha endurecido. Analistas y exfuncionarios cuestionan que, tras una campaña de costo enorme, Washington se muestre dispuesto a aliviar las exportaciones petroleras iraníes y abrir el acceso gradual a recursos financieros sin arrancar compromisos verificables sobre el programa nuclear, los misiles balísticos o la red de aliados regionales de Teherán. La objeción no es sólo política; es estratégica. Vista así, la guerra estaría concluyendo con un Irán económicamente menos aislado que antes de empezar.

Washington persigue, en cambio, otra cosa. Con el crudo estabilizándose y el riesgo de cierre de Ormuz a la baja, su prioridad parece ser congelar la escalada antes de que el costo —militar y económico— se dispare para todos. Es una lógica de administración del riesgo, no de resolución del conflicto: se gana tiempo, no se gana la paz.

Quizá esa sea la lección del momento. Los acuerdos internacionales no fracasan por cláusulas mal redactadas, sino porque alteran los incentivos de quienes deben honrarlas. Si alguno de los actores concluye que la guerra terminó fortaleciéndolo, la paz será apenas una tregua entre dos versiones del mismo enfrentamiento.

Por eso el sur de Líbano pesa más que cualquier conferencia de prensa. Es ahí, y no en los podios, donde sabremos si el memorando inaugura un equilibrio nuevo en Medio Oriente o se limita a administrar la espera antes de la siguiente confrontación.