• Salir de Colombia

Con la solidaridad a flor de piel, nos comentan, muchos están queriendo en estos momentos aproximarse a Colombia, nación sacudida por un temblor que ha causado más de 250 muertes y múltiples daños en edificaciones y carreteras. En el caso de gobiernos para aportar a la brevedad ayuda para rescates y apoyos a damnificados, en el caso de ciudadanos de a pie para poner su manos y su esfuerzo en las tareas de remover escombros o ayudar a víctimas. Por eso llama la atención, nos comentan, la premura con la que algunos personajes más bien quieren salir del país. Es el caso de Gustavo Petro, el expresidente que acaba de terminar su mandato apenas el viernes pasado. Resulta que el izquierdista acaba de mandar al Senado colombiano —así lo determina la Constitución de ese país— una solicitud de autorización para que lo dejen salir de Colombia por espacio de un año. Petro no se quiso esperar a que pasaran los días trágicos para informar que necesita viajar para atender compromisos de carácter personal, social, político y académico en el exterior. Qué tal.

• Que la malentendieron

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Quien salió a culpar a otros por lo que dijo y que, nos indican, hasta quedó grabado, fue la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle. Después de que se pronunció a favor de que se realice un padrón de periodistas “para que haya un orden” en el ejercicio del gremio, la mandataria declaró ayer que a ella ni la vean porque la que andaba con eso de hacer un censo de comunicadores fue una compañera reportera que asistió a su conferencia de prensa. “Ella proponía que se hiciera un censo, ella dijo (…) eso salió de una propuesta, yo dije, no, pus allá ustedes”, señaló la morenista, visiblemente sorprendida y agraviada por algo que, asegura, le achacaron irresponsablemente. “Yo no quiero hacer ningún censo”, insistió. Y aunque, nos recuerdan, Nahle sí hizo algunas acotaciones ese día sobre que la propia comunidad de periodistas es la que en todo caso debe hacer ese registro, nos hacen ver que, aunque ahora se deslinde, la gobernadora sí respaldó ese planteamiento. En fin.

• ¿Otra señal del PRIAN?

Comentan que puede que la determinación del dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, para desprenderse del PRI, sigue pendiendo de un hilo no sólo por las imploraciones que le ha hecho su homólogo del tricolor, Alejandro Moreno, sino porque hay actores del mismo blanquiazul que no quieren cerrarle del todo la puerta al Revolucionario Institucional. Es el caso del alcalde de Hermosillo, Sonora, Antonio Astiazarán, quien se dijo dispuesto a construir una candidatura común PAN-PRI (PRIAN, dirán otros) para la elección de la gubernatura sonorense. En una entrevista radiofónica, el edil se puso del lado de los panistas que sostienen que no se puede ser radical en decir no a la alianza, puesto que, según él, se debe analizar la realidad en cada estado. “Yo en lo personal siempre me he pronunciado a favor de eso, de construir una alianza lo más amplia e incluyente posible, incluyendo el PRI por supuesto”, señaló Astiazarán, al argumentar que para lograr un buen resultado, hay que atender lo que quiere la ciudadanía. Ahí el dato.

• ¿Y el Cuau para cuándo?

Nos piden estar atentos a las decisiones que tome la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, quien, nos dicen, está enfrentada a la disyuntiva de actuar o mirar hacia otro lado sobre la extensa lista de señalamientos e investigaciones alrededor del diputado federal Cuauhtémoc Blanco. Cuentan que ahora que se quiere enfocar en una limpieza profunda de la militancia guinda, en su recién empezada gestión como presidenta del partido gobernante, Montiel Reyes ha sido desafiada a poner cartas en el asunto sobre un personaje que, pareciera, goza de inmunidad vitalicia y a prueba de fuego, pues por más denuncias —incluso penales— el exfutbolista sigue como si nada. Nos comentan que por estos días la media hermana del también exgóber de Morelos, Nidia Fabiola Blanco, envió una misiva a la líder partidista, para pedirle que tome al toro por los cuernos ante las acusaciones que ella hizo contra su familiar por presunta agresión sexual. Pendientes.

• Más problemas en el paraíso

Si algo le sobra a la 4T, nos dicen, son las muestras de fuego amigo y los pleitos que se apilan conforme se aproxima el proceso electoral rumbo a 2027. El último ejemplo nos lo dio el senador de Morena, Ricardo Sheffield, quien se lanzó contra su compañero de bancada, Emmanuel Reyes, quien, afirmó, está usando recursos de la organización religiosa La Luz del Mundo, para promocionar su imagen con miras a hacerse de la alcaldía de León el próximo año. Según Sheffield, Reyes —quien además, dijo, ni siquiera es leonés— está armando una campaña a lo descarado con su nombre tapizado en un montón de bardas a lo largo de esa ciudad guanajuatense. “Trae ganas de gastar dinero, no es de él, es de La Luz del Mundo”, arremetió el senador. Nos indican que independientemente de si Sheffield tiene o no razón sobre su correligionario, a muchos les parece extraño que el extitular de la Profeco no haya externado todavía alguna aspiración política en los comicios venideros y que su activismo se esté centrando ahora en frenar los intereses de personajes como Emmanuel Reyes, quien busca gobernar un municipio que él administró en el pasado. Uf.

• Taibo, víctima del arcoíris

Dicen que ya bastantes voces coinciden en que no hay peor verdugo para Paco Ignacio Taibo II que él mismo, pues ya es común ver al director del Fondo de Cultura Económica atascado en el pantano de sus propias palabras cada que intenta defenderse de acusaciones en su contra. El caso más reciente tiene que ver con el tema del subgerente del fondo editorial Tierra Adentro, Víctor Santana, quien señaló a una funcionaria del FCE de comentarios homofóbicos y a Taibo por omisión y revictimización en el caso. Aunque la respuesta de Paco Ignacio, nos hacen ver, no fue ninguna sorpresa para su altura argumentativa, lo que dijo no dejó de salpicar polémica. Según él, las denuncias de Santana no son más que una campaña apoyada “por colectivos del sector gay analfabeta”. ¡Uy! “…si fueran leídos”, continuó, “se hubieran enterado de que en estos siete años no ha habido una sola denuncia de homofobia en el Fondo”. Cuentan que, por si hacía falta demostrar que el director del FCE revictimiza, éste todavía culpó a Santana por prestarse a ese juego. “Una persona con poco valor humano para haberse prestado a una campaña así”. Pfff.