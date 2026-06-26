Trump acusa que Irán atacó buques en Ormuz: ‘es una necia violación a nuestro acuerdo’

Trump acusa ataque de Irán a buques que transitaban por el Estrecho de Ormuz.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó que Irán lanzó al menos cuatro ataques con drones en el Estrecho de Ormuz, lo cual, dijo, es una “necia violación de nuestro acuerdo de alto al fuego”.

A través de un mensaje en la red social Truth, el mandatario estadounidense informó que tuvo conocimiento de al menos cuatro drones de ataque disparados por Irán contra barcos en el Estrecho de Ormuz.

Aspecto de un buque transitando por el Estrecho de Ormuz. ı Foto: Reuters

De acuerdo con Trump, las fuerzas estadounidenses derribaron tres de estos drones, pero uno de ellos sí impactó contra la cubierta superior de un barco de carga, aunque, si bien le provocó daños, estos no le impidieron continuar su camino.

“Irán disparó al menos cuatro drones de ataque de un solo sentido contra barcos en el Estrecho de Ormuz. [...] Obviamente, esto es una violación necia de nuestro Acuerdo de Alto el Fuego”, escribió Trump en Truth.

BREAKING: Trump:



Iran shot at least four One Way Attack Drones at Ships in the Strait of Hormuz.



One solidly hit the upper deck of a large, expensive Cargo Ship. Damage was done, but the Ship proceeded on its way.



We knocked down the other three.



Obviously, this is a… pic.twitter.com/yfJ8QzwX0I — Clash Report (@clashreport) June 26, 2026

La acusación de Trump sobre la supuesta violación al alto el fuego entre Irán y Estados Unidos ocurre mientras ambas partes llevan a cabo diálogos sobre el memorando de paz firmado la semana anterior, con el cual buscan alcanzar un acuerdo definitivo que cese las hostilidades.

Sigue presión por el Estrecho de Ormuz

Donald Trump ha ejercido presión sobre estas negociaciones al afirmar que, si no se alcanza un acuerdo en los 60 días establecidos para ello, entonces tomará el control del Estrecho de Ormuz e, incluso, cobrará peajes al tránsito naval.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, en un evento en Washington DC. ı Foto: Reuters

En respuesta, Irán ha asegurado que no permitirá que Estados Unidos tome el control de esta importante vía marítima y, por el contrario, ha insistido en su rol fundamental en el mismo.

“No se puede garantizar el paso seguro por el estrecho de Ormuz bajo arreglos ambiguos, rutas paralelas o una toma de decisiones que no tenga en cuenta el papel de Irán como Estado ribereño", escribió en X el viceministro de Relaciones Exteriores, Kazem Gharibabadi.

En tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo el jueves a periodistas que, si Irán amenazaba o bloqueaba con buques el Estrecho de Ormuz, entonces “vamos a tener un problema”.

Embarcaciones ancladas en el estrecho de Ormuz, frente a costas de Irán. ı Foto: AP

Irán ha amagado con volver a imponer un bloqueo al Estrecho de Ormuz si Israel, aliado de Estados Unidos, no detiene los ataques contra Líbano, que éste justifica como ofensivas contra las bases de Hezbolá.

De acuerdo con reportes de la agencia Reuters, Israel y Líbano se aproximan a firmar un acuerdo en Washington este viernes, con el objetivo de poner fin a los combates.

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