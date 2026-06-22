Irán abandona diálogo con EU tras amenazas

Washington dijo que las negociaciones continúan y trabajan en hacer cumplir el alto al fuego en Líbano.

Las negociaciones entre Irán y Estados Unidos para buscar un acuerdo de paz en Oriente Medio sufrieron ayer un revés después de que la delegación iraní abandonara las conversaciones que se realizaban en Bürgenstock, Suiza, en protesta por las amenazas lanzadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La agencia oficial iraní IRNA informó que los representantes de Teherán dejaron la sede de las negociaciones tras una reunión con los mediadores de Qatar. Según el medio, las conversaciones entraron en una fase difícil después de unos 80 minutos de discusiones y de la publicación de un mensaje del magnate en el que advirtió sobre posibles acciones militares.

El Dato: La primera ronda transcurrió sin problemas. Se hicieron declaraciones iniciales, luego llegó el comentario del presidente de EU y, desde entonces, ha habido altibajos.

El mandatario estadounidense exigió a Irán impedir que Hezbolá, su aliado en Líbano, realice acciones que Washington considera desestabilizadoras. Afirmó que, si eso no ocurre, Estados Unidos volverá a atacar a Irán con más fuerza que en ocasiones anteriores.

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“Si no lo hacen (impedir que sus agentes causen problemas en Líbano), volveremos a atacar a Irán con mucha fuerza, igual que la semana pasada, ¡pero aún más!”, escribió en Truth Social.

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Asimismo, durante una entrevista con Fox News, advirtió sobre las consecuencias que tendría un eventual cierre del estrecho de Ormuz y aseguró que Washington mantiene abiertas distintas opciones si las negociaciones fracasan.

Las conversaciones comenzaron la mañana del domingo con reuniones separadas entre las delegaciones y los representantes de Qatar y Pakistán, que actúan como intermediarios. Posteriormente se realizó un encuentro centrado en la aplicación del memorando de entendimiento firmado la semana pasada, que abrió una tregua de 60 días para buscar un acuerdo definitivo.

El dato: Washington dijo que las negociaciones continúan y trabajan en hacer cumplir el alto al fuego en Líbano.

La respuesta iraní llegó de inmediato. El presidente del Parlamento y jefe negociador, Mohamad Baqer Qalibaf, aseguró que las Fuerzas Armadas de su país están preparadas para responder a cualquier acción estadounidense. “Estados Unidos debe tener cuidado con sus declaraciones”, señaló que Irán no toma en serio las amenazas de Washington.

Mohamad Baqer Qalibaf sostuvo que Teherán mantendrá su postura y afirmó que “cuanto más hablan, nosotros más actuamos”.

Desde el inicio de la cumbre, los integrantes de la delegación iraní evitaron aparecer en fotografías con los representantes estadounidenses y tampoco participaron en una comparecencia pública junto con los mediadores.

Grandes avances. Horas antes de la ruptura, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, afirmó que existían “grandes avances” en las conversaciones y destacó la importancia de que funcionarios de ambos países mantuvieran contactos directos después de décadas de enfrentamientos.

JD Vance aseguró que el objetivo de Washington es avanzar hacia una paz regional más amplia y afirmó que se registraban progresos para consolidar el alto al fuego en Líbano.

Sin embargo, ese mismo conflicto es uno de los principales obstáculos. Irán ha insistido en que cualquier acuerdo debe incluir el fin de las operaciones militares en territorio libanés y el respeto a su soberanía.