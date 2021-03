Francisco Céspedes inicia huelga de hambre en solidaridad con huelguistas cubanos

El vocalista y compositor cubanomexicano Francisco Pancho Céspedes comienza un ayuno de tres días en solidaridad con los huelguistas de hambre en su país natal, miembros de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu): organización que aglutina a una gran cantidad de opositores al régimen castrista; fundada en 2011 como una organización civil que aboga por la lucha pacífica, mantiene firme su convicción de lucha en contra de cualquier represión de las libertades civiles en la isla caribeña.

Asimismo, el compositor e intérprete del exitoso tema “Vida Loca” manifestó su apoyo al Movimiento San Isidro de La Habana (MS): colectivo artístico y social creado por un grupo de creadores plásticos e intelectuales de la disidencia cubana, quienes combinan actividades políticas con intervenciones artísticas.

“Es mi modesta contribución solidaria con estos huelguistas de hambre en Santiago de Cuba, actualmente en prolongado ayuno con muestras de evidente deterioro de la salud. Mis respeto a los jóvenes artista del Movimiento San Isidro, que han denunciado la censura a que son sometidos. Es hora de formar un bloque de todos los artistas que estamos en el exilio para hacer visible la represión que se vive en Cuba desde hace más de 60 años”, expuso en breve entrevista con La Razón, Francisco Céspedes.

También lee Cuatro arrestos en Cuba

¿Cuándo inició usted el ayuno? Desde hoy, domingo 28 de marzo, y lo extiendo hasta el martes 30; pero si hay que seguir lo prolongo. Por la libertad hasta la vida. Tenemos un solo objetivo: sacar de manera pacífica a la dictadura que ya lleva en el poder 62 años.

Realizó usted un show, Hagamos un Trío, con Carlos Cuevas y Coque Muñiz el viernes pasado en un centro nocturno de la Ciudad de México. ¿Por qué no dijo nada allí? No era el momento, la gente fue a relajarse un poco de los embates de la pandemia; no era prudente que yo hiciera una manifestación de índole política en ese lugar.

¿Desde cuándo no va usted a Cuba? Se enfermó gravemente mi hermano, el cantante Miguel Ángel Céspedes, y pusieron trabas para mi entrada a Cuba, eso fue meses antes de la pandemia, a finales de 2019. Después, me fui a Chile en febrero de 2020 en una gira: a mi regreso me notificaron que no puedo entrar al país donde nací.

Pero, ¿cómo pudo grabar usted un álbum en vivo en el foro más importante de Cuba, el Teatro Karl Marx? Eso fue en 2017. Yo entraba a Cuba de vez en cuando a ver a mi familia y a mis amigos como Pablo Milanés y su hija Haydée. Después la situación cambió, actualmente estoy vetado.

¿Se agudiza la situación política, social y económica en su país? La situación es crítica en todos los sentidos. Me da tristeza hablar de eso. Me duele mucho mi Cuba.

¿Otros artistas cubanos lo han apoyado en esta decisión? He recibido mensajes de solidaridad de músicos cubanos, mexicanos y de otros países como España y Estados Unidos. Reitero, si hacemos visible la represión en Cuba, la dictadura se va a resentir. Quiero contribuir, desde el privilegio de que soy un cantante y compositor que la gente conoce por mis éxitos y canciones, para modestamente denunciar a un gobierno dictatorial. Esto no es una pose publicitaria ni política, sino una cuestión de principio solidario.

AG