Gabriela de la Garza se pone en la piel de una mamá ausente

La actriz Gabriela de la Garza, en el filme La vida en el silencio, se pone en la piel de una madre que se aleja de los arquetipos que se han mostrado en pantalla —la abnegada y que hace todo por sus hijos— para interpretar a una mujer que se aleja de su hijo autista ante la incapacidad de atenderlo.

“Mariana es una mujer con muchos matices, no es la madre que uno está esperando ver. Sin duda va a ser polémica, tiene muchas limitaciones, pero tampoco se trata de la mala del cuento, sino un ser humano que lidia con esta situación a su manera, puede ser muy criticada”, comentó a La Razón.

De la Garza señaló que espera que Mariana pueda provocar diversos cuestionamientos. “Es lo que me gusta hacer con mi trabajo, que la gente se pregunte cosas y pueda, en el mejor de los casos, quizá cambiar su manera de ver las cosas, modificar una opinión ya establecida”, agregó la actriz.

La vida en el silencio, ópera prima del director Rodrigo Arnaz, relata la historia de un menor autista que no puede hablar, cuyo padre (Juan Manuel Bernal) trata de comunicarse con él a través de la música. Todo parece transcurrir de la mejor manera hasta que un día la madre del niño aparece tras ocho años de ausencia, lo cual traerá diversos desenlaces.

El personaje de Mariana toma decisiones que sí pueden ser polémicas, pero paga el precio y éste es bastante alto, doloroso para ella y toda la familia

Gabriela de la Garza, Actriz

De la Garza celebra que en un largometraje como éste se salga del canon y se presente a una mamá distinta.

“Siempre hablamos sobre la mamá presente, dispuesta, entregada en cuerpo y alma a sus hijos, pero también existen otras madres, que quizá no son las que más vemos, las que ponderan en nuestra sociedad existen; nadie habla de ellas, no sé por qué, no sé si porque esté un poco censurado el tema o porque a la gente no le guste hablar de eso, pero eso no quiere decir que no existan, ni que sean malas madres, simplemente es una cuestión de capacidades y limitaciones”, señaló.

Explicó que vale la pena ponerse en los zapatos de Mariana. Además destacó que en el filme, el cual se estrena hoy en Amazon Prime Video, se aporta una mirada distinta al autismo.

“Son temas que no se abordan con la suficiente frecuencia, creo que esta película va a abonar a la conversación a que la gente se cuestione muchas cosas, que sepa lo que tienen que pasar las familias de estos chiquitos con esta condición”, dijo De la Garza.

Lamentó que actualmente siga habiendo mucho desconocimiento sobre el autismo. “Me parece que la ignorancia que tenemos como sociedad hace que no logremos realmente incluir a estas personas, solamente a partir del conocimiento, de la empatía, de ponernos realmente en los zapatos de estas personas y familias, vamos a hacer un mundo más justo”, apuntó.

En lo anterior coincidió la actriz María Aura, quien en la película da vida a la terapeuta Julia.

“En mi familia hay una persona con autismo, nunca entendí bien qué tenía y por qué se comportaba de esa manera, ahora que hice la cinta leí todos los ar-

tículos, libros, entrevistas y testimonios, me pareció un tema muy interesante y que está tan cerca de nosotros, pero tenemos muy poca información”, dijo.

Acerca de su personaje, Aura detalló que “es una mujer muy solitaria, pero con mucho amor para dar”.

Para interpretar a Julia, la actriz trabajó de la mano de una terapeuta con el fin de conocer mejor esa profesión. “Fue maravilloso hacer este personaje, empaparme de toda la información que pude sobre el autismo, las terapias, cómo debe tratarse a un niño con ese tipo de autismo. Fue muy interesante”, remarcó.

Coraje, una historia de valentía

La actriz María Aura forma parte del elenco de la cinta Coraje, la cual considera una historia valiente en la que su tía, Marta Aura, lleva a la pantalla lo que ha enfrentado a raíz de la ceguera casi total que padece.

“La película habla sobre su vida real, ha perdido casi por completo la vista, se ha enfrentado a cómo seguir con este enorme obstáculo de la vista”, comentó.

El dato: El filme originalmente se iba a estrenar en salas de cine, pero por la pandemia se canceló; tiempo después los derechos fueron adquiridos por Amazon Prime Video.

Compartió que es un filme que la confronta: “Me veo en sus ojos, en su historia, siempre ha sido para mí una maestra y guía; siento mucho orgullo de que haya tenido el valor de contar la historia, que se haya atrevido a contar algo tan doloroso, me siento emocionada y conmovida con esta cinta”, compartió María Aura.

En el filme, que tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Guadalajara el martes pasado, encuentro donde también está en competencia, María da vida a una joven actriz.

“Es como la aprendiz de la actriz mayor, fue muy bonito ser parte de este proyecto tan familiar y personal”, detalló.

La vida en el silencio