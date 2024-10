Gael y Diego Luna se suben al ring con La máquina

Luego de 12 años de no trabajar juntos, desde Casa de mi padre, que se estrenó en 2012, una de las amistades más conocidas del mundo del cine comparte de nuevo el set. Gael García Bernal y Diego Luna son los protagonistas de la miniserie La Máquina, proyecto en el que los acompañan el director Gabriel Ripstein y destacados mexicanos como Eiza González y la primera actriz Lucía Méndez.

En seis capítulos, nos guían hacia Esteban La Máquina Osuna (Gael García), quien está pasando por un mal momento en su carrera de boxeador. Su mánager y amigo, Andy Luján (Diego Luna), tiene la intención de ayudarlo a regresar a sus viejas glorias, pero una misteriosa organización criminal convierte una revancha en un asunto de vida o muerte.

El ganador al Globo de Oro, Gael García Bernal, comentó que 12 años de practicar boxeo fueron clave para poder prepararse para encarnar a La Máquina Osuna.

La serie aborda temas como la corrupción y el abuso de sustancias ilícitas; sin embargo, aclaró que querían hacer alusión a una tragedia griega y que la producción no es un reflejo de lo que pasa en el ámbito deportivo.

Hablamos muy fácil, en general, de los deportistas y en particular la carrera. El viaje de los boxeadores es brutalmente demandante, es durísimo y lo que Saúl ha hecho es excepcional

Diego Luna, Actor

“Quisimos hacer referencia a si hubiera un orden universal que dictara el destino de los humanos y cómo nos queremos escapar de eso o reconocerlo y no saber si es verdad o no. No queríamos hacer un señalamiento de lo que pasa en el boxeo”, explicó Gael García.

Por su parte, Diego Luna compartió su opinión sobre el valor de los boxeadores mexicanos, como Saúl Álvarez Canelo, a quien admiró durante su pelea el pasado 14 de septiembre en Las Vegas.

“Fue muy bonito ver al Canelo de cerquita, verlo peleando y gozando con la madurez que tiene. Hablamos muy fácil en general de los deportistas y en particular la carrera, pero el viaje de los boxeadores es brutalmente demandante, es durísimo y lo que Saúl ha hecho es excepcional, entonces poder estar ahí me dio mucho gusto”, recordó Diego Luna.

Reflexionó sobre el poco reconocimiento que han recibido estos deportistas en el ámbito cinematográfico, pues se han hecho pocos homenajes y agregó que “las escuelas de boxeo en este país somos referentes a nivel mundial y yo desde que crecí hay un referente, un campeón mexicano o alguien que va en ese camino ascendente”.

Mientras que la ganadora en 2018 del Ariel a Mejor Actriz, Karina Gidi, y quien interpreta a Carlota, esposa de Andy en la miniserie, comentó que se encontraba feliz y disfrutando el compartir un rodaje con Diego Luna, a quien conoce desde hace tiempo, pero que desde 2007 no coincidían como intérpretes.

La premier en México de este proyecto se realizó el martes pasado, donde algunos integrantes del elenco como Lucía Méndez, Raúl Briones, Andrés Delgado, Karina Gidi y Juan Carlos Huguenin, así como Humberto Chiquita González y La Barby Juárez, éstos dos últimos iconos del boxeo en México, también se dieron cita en la alfombra roja para convivir con los fans en el Auditorio Telcel, ubicado en la Ciudad de México.

Durante su paso por la alfombra, Diego Luna y Gael García firmaron autógrafos.

Al terminar la gala, los seguidores pudieron apreciar el primer capítulo de la serie. La Máquina, que se encuentra disponible en Disney+ y en Hulu.