Gala Montes habla de la posible reconciliación con su madre: 'actuó de mala fe'

Gala Montes volvió a hablar de la polémica con su madre Crista, a quien despidió a su madre como su mánager por ser una señora era nefasta que la violentaba física y emocionalmente, además de que era homofóbica con ella, y la famosa actriz de telenovelas dejó claro que no la va perdonar, pues sabe que su progenitora siempre deseó maltratarla.

Cabe recordar que, al inicio de la polémica, Gala Montes señaló que su madre Crista la manipuló y maltrató, además de que ella controlaba sus redes sociales y que desde hace ocho meses la ha extorsionado.

La mamá de Gala Montes dice estar "pobre" y que la dejaron en la calle sin dinero, pero yo la veo muy bien con su auto, su restaurante, etc. pic.twitter.com/CHBDHOnO3n — hola (@holi21033) July 11, 2024

"Quiero vivir mi vida lejos de ti", señaló la actriz 23 años, quien padece ansiedad y ha enfrentado problemas alimenticios derivados de los maltratos de Crista Montes, a quien además acusó de querer “la mitad de todo lo que tiene".

Tras ello, Gala Montes reveló que es una mujer bisexual y que su madre, lejos de apoyarla al mostrarle ese lado de su vida, la maltrató y minimizó pues es una señora absolutamente homofóbica.

"Soy bisexual, mi mamá es homofóbica, entonces esa también es otra cosa que le cuesta trabajo entender, también por eso me salí de mi casa porque quería vivir mi sexualidad como yo quisiera", confesó.

Ahora, Gala Montes le ofreció una entrevista a la prensa de farándula, conformada por reporteros que son conocidos dentro del gremio periodístico por hacer las preguntas más tontas jamás pronunciadas, y en esta ocasión cuestionaron a la famosa respecto a si si tiene pensado reconciliarse con su mamá.

También me saca estas fotos mi mamá pic.twitter.com/8v5xEpbO2w — Galamontes (@GalaMontes2) May 12, 2023

"La verdad en este momento yo no sé, mira, yo no opino ni pregunto… Pero yo estoy bien, me importa el hoy, no el mañana ni ayer, el pasado no me importa, nunca me ha importado, he trabajado mucho en dejarlo ir, me importa ahorita", respondió Gala Montes.

No obstante, la famosa no pudo tirarle hate a la mujer que la parió: "Mi mamá tiene cosas maravillosas… Ahora, cuando lastimas sí, sí te define como persona, pero eso no quiere decir que mi mamá no haya hecho cosas buenas".

Finalmente, Gala Montes dijo que será muy difícil que perdone a Crista Montes: “no tengo nada que decirle, no lo sé, actuó muy mal, actuó de mala fe con alevosía, con ventaja y es algo difícil de perdonar pero yo ya me perdoné a mí que es lo más difícil”.