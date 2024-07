Gala Montes revela el motivo por el que despidió a su mamá como mánager y ella responde: 'Me pegó' | VIDEO

Gala Montes rompió el silencio y acusó a su madre por aprovecharse de ella durante 18 años, al declarar que ella era quien proveía para toda la familia. Esto después de que surgieron las declaraciones de su madre en las que la señala por despedirla como su manager y habla del distanciamiento entre ellas.

Gala Montes reveló que desde octubre del año pasado, su madre la ha extorsionado, pues era la actriz quien cubría los gastos desde que inició su carrera. Ahora, la mujer de 23 años ha revelado su cansancio tras años con su mamá.

Fue recientemente que la madre de la actriz reveló que abrió una pequeña cafetería en Zumpango, dónde se mudó con sus perros y contó qué sucedió. "No pude hacer ahorros. Estoy volviendo a empezar. Por eso acabo de poner esta cafetería", contaba.

Gala Montes y su mamá. Especial

“Como mánager no tuve un sueldo. Las 3 vivíamos de lo que ganaba Gala. Cris estudió la prepa. Luego fue mamá y no vivía con nosotras. Ahora ellas están unidas. Viajan y hacen todo juntas. Han decidido estar lejos de mí. Parece que están resentidas conmigo”, agregó y destacó que la joven es influenciada por las ideas de los psicólogos.

Gala Montes le responde a su madre y rompe en llanto

Por medio de redes sociales, Gala Montes compartió un video, en el cual menciona el distanciamiento que existe entre ellas, así como el motivo por el que decidió alejarse de ella y dejar de ser manejada por Cristina Montes, su mamá, como manager.

“Yo decidí independizarme, pero nunca dejé sola a mi mamá y eso lo voy a ver legalmente. Estoy cansada de que me vean la cara (…) Mi mamá es la culpable de que yo esté deprimida, de que yo tenga ansiedad, tengo muchas cosas y me molesta que de la nota a una revista donde se está haciendo la víctima, cuando aquí la víctima soy yo”, dijo entre lágrimas.

Asimismo, mencionó, "estoy cansada, estoy cansada de que me esté manipulando, que me esté amenazando, que me esté extorsionando (…) Llega un momento en que dije: ‘Señora, se acabó, se acabó, no voy a seguir manteniendo la casa, a ti, tus operaciones, no voy a seguir pagando todas las cosas”.

La mamá de Gala Montes no se queda callada

Ante estas nuevas declaraciones, la madre no se quedó callada, pues aseguró que la mitad de lo que dice su hija es mentira y pidió que ojalá sí haga legal el asunto: "Yo tengo pruebas, videos, audios, mensajes de cómo habla la señorita, de cómo me pegó [...] de cómo me sacó de la casa", señaló, sobre la actitud de Gala Montes con ella.