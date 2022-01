Galilea Montijo revela cómo empezó el pleito con Lili Brillanti: "me ponía la cara y me decía 'pégame'" (VIDEO)

Galilea Montijo rompió el silencio sobre el pleito que tuvo con Lili Brillanti hace 20 años y que fue revivido por Brillanti en una entrevista hace unos días.

Galilea Montijo decidió dar su versión de lo que ocurrió cuando ella y Lili Brillanti eran compañeras en el programa de “Vida TV”, ya que la también conductora acusó a Gali de haber intentado golpear.

Durante el segmento ¿De qué me hablas? En el programa Hoy y ante los medios de comunicación, Galilea Montijo dio a conocer su versión y reveló que Lili Brillanti no contó la historia completa.

“Después de 20 años solamente se le olvidó decir por qué... al principio ella venía reporteando, usted se acuerda que venía ella de reportera. Alexis Núñez y Mercedes Fernández, quien en ese momento le da la oportunidad de casi casi estar como co-conductora y comenzó a filtrar, en aquel tiempo... ella filtraba todas estas notas en contra mía”, contó Galilea Montijo.

Galilea recordó que ella solamente se defendió y sobre el supuesto intento de agresión la conductora de “Hoy” dijo: “Que yo me acuerde ese día que le reclamé ella me decía: ´Ándale, pégame, pero aquí pégame´ y yo me acuerdo que tenía un coraje”, señaló.

¿Lili Brillanti pidió trabajo en “Hoy”?

Entre los comentarios, Martha Figueroa reveló recientemente que Lili Brillanti habría solicitado trabajo en Hoy: “Después de dar estas declaraciones viene y le pide trabajo a Andrea Rodríguez, nuestra productora, pues no sé por qué siento, me late, que no se lo van a dar”.

