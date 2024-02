Galilea Montijo revela la razón por la que no dejaron entrar a RBD a Premios lo Nuestro

La conductora Galilea Montijo regresó a México y contó los detalles de por qué no dejaron entrar a RBD a los Premios Lo Nuestro 2024.

Esta fue la razón por la que RBD no entró a Premios Lo Nuestro

Galilea Montijo contó en el programa Hoy que el problema fue que RBD tenía boletos equivocados y que posiblemente fue un error del RP de la banda y no de la organización del evento, ya que las personas que acomodan a los artistas en sus lugares tienen instrucciones precisas de lo que tienen que hacer.

“No fue cosa de la producción de los premios, creo que fue cosa del RP. Los boletos que traían no eran adecuados para alguien que estaba nominado y parece que la mesa que ellos tenían era del otro lado. Se acuerdan cuando Eugenio Derbez y alguien no le dio su boleto, tampoco lo dejaron entrar”, contó Gali en el matutino de Televisa.

Asimismo, señaló que ella estuvo a punto de pasar por la misma situación que los chicas de RBD, pues no le habían entregado su gafete para poder entrar a los Premios lo Nuestro 2024.

"A mí no me iban a dejar entrar y yo 'señorita, me deja pasar, es que me tengo que cambiar y ya vamos a empezar' y me dijo que no porque no traía mi gafete, hasta que llegaron las personas que te llevan por todos los laberintos pude pasar, pero digo, yo quién soy, a los RBD estaban nominados, aunque cabe aclarar que no fue la gente de producción ni de Premios lo Nuestro", mencionó la presentadora.

Además, Galilea Montijo también contó por qué se sintió mal en los premios, por lo que estuvo a punto de no salir al escenario del evento ese día.

Señaló que se sentía un poco agripada y le hicieron pruebas de COVID, las cuales salieron negativas, indicó que el dolor se le fue al estómago, además de que tenía nauseas, pero dijo que todo fue producto de una infección.