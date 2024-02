Celebran que Bad Gyal rechazó el beso de Anitta en los Premios Lo Nuestro: 'no es de a hue***' (VIDEO)

Bad Gyal está siendo celebrada por los fans, pues aplaudieron que la cantante no se dejó besaron por su colega Anitta en los Premios Lo Nuestro 2024, pues acusaron que la brasileña intentó plantarle sus labios en la boca, cosa que la española evitó magistralmente.

Uno de los momentos que más valieron la pena de los Premios Lo Nuestro 2024 fue cuando Anitta y Bad Gyal se subieron a actuar como las divas que son.

Todo iba de maravilla, hasta que en determinado momento Anitta presuntamente intentó besar a Bad Gyal en la boca, quien al parecer evitó que sus labios se tocaran, desatando felicidad en sus fans, pues celebraron a la intérprete española por poner antes el consentimiento que el espectáculo.

En el momento en el que Anitta acercó de más su cara a la de su colega, Bad Gyal se hizo hacia atrás elegantemente, cosa que no pasó para nada desapercibida entre los fans.

Aunque algunas personas teorizaron que quizás el beso fue improvisado y que la reacción de Bad Gyal fue más por sorpresa, otros afirmaron que que la española rechazó rotundamente el beso de Anitta, pues está fastidiada del “queerbaiting" y hacer cosas solo para ar de qué hablar.

"Bad Gyal reina del consentimiento y de poner límites en vivo", "Ella como que odia el PDA porque al Rauw también le hizo un desplante en el escenario", "yo la entiendo y la apoyo totalmente, si no le avisaron o se ensayó antes y tampoco existe la suficiente confianza para hacerlo, ese acto debe ser súper incómodo para ella", "Amo que Bad Gyal de verdad no hace nada que no esté ensayado o platicado previamente y a la gente le caga", "qué bueno, si no es de a huevo besarte con quien sea para dar show", comentaron.

"Amigas el consentimiento aplica para todos los géneros y no la hace fóbica o algo por el estilo por negarse a ser besada, tocada, etc, una lástima que la llamen odiosa por esto y sobre todo MUJERES", "Y está bien, no tiene que darle un beso en la boca si no quiere no entiendo dónde está lo odiosa", “siento que quizás Anitta es medio intensa en sus performances y a Bad Gyal no le da eso" y “juro que me encanta que ella sepa poner los límites en su profesión, Bad Gyal queen", añadieron otros.