Filtran VIDEO del momento en que impiden entrada de RBD a Premios lo Nuestro y los corren

Los integrantes de RBD Christopher Uckermann y Christian Chávez vivieron un momento muy incómodo en los Premios Lo Nuestro 2024, ya que no los dejaron pasar, pese a que estaban nominados y además ganaron en una de las categorías del evento.

En redes sociales se difundió el momento en el que los chicos de RBD llegan a la alfombra rosa de los Premios Juventud y hablan con una chica que está dando los accesos al evento.

Después de intercambiar algunas palabras Christopher Uckermann y Christian Chávez desfilan por la alfombra rosa para que los medios de comunicación les tomen fotos, posteriormente se regresan a la entrada y ahí un hombres les hace una señala para que se hagan a un lado.

Christopher Uckermann y Christian Chávez denunciaron en redes sociales que después de la alfombra intentaron ingresar a los Premios lo Nuestro, pero les negaron la entrada supuestamente porque les dieron los boletos equivocados.

“No vamos a estar con ustedes, nos dieron unos boletos equivocados y eso es algo que me sorprende un poco, pero bueno al parecer, una organización extraña. Los nominados no pudieron entrar al evento”, indicó Christopher Uckermann, mientras Christian Chávez dijo que se irían a cenar tras no poder ingresar a la gala.

Posteriormente, Christopher Uckermann compartió otro video para decir que lamentaba que viajó a Miami para nada, ya que no pudieron ingresar al evento en el que se llevaron un premio a Mejor Grupo o Dúo Pop.

“Nos duele mucho haber venido hasta Miami y al parecer Premios lo Nuestro no tenía nuestros lugares, pero nosotros somos más grandes que esto”, mencionó el cantante y actor al despedirse de sus fanáticos.

Univisión se disculpa con RBD por no dejarlos entrar

En el programa de El Gordo y La Flaca, Lili Stefan y Raúl de Molina, ofrecieron una disculpa pública a los cantantes por lo ocurrido en la pasada entrega de los galardones de Univisión. “En nombre de Univisión les pedimos una disculpa por toda esta confusión", señalaron los periodistas.