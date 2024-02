Se disculpan con RBD por no dejarlos pasar a los Premios Lo Nuestro: 'faltó respeto'

La celebración de Premios Lo Nuestro desataron la furia de todos los rebeldes de México y el mundo, pues los empleados de la gala no dejaron entrar a Christopher Uckermann y Christian Chávez de RBD, que porque les dieron mal los boletos.

"Al parecer no vamos a estar con ustedes porque nos dieron unos boletos equivocados y al parecer no había mesas. Esto es algo que me sorprende un poco, pero bueno, al parecer una organización extraña", detalló Uckermann

A su lado, Christian Chávez todo triste agregó: "Ya nos vamos a cenar". Uckermann finalizó el clip diciendo: "Nos vamos a ir a cenar, pero bueno, los nominados no pudieron entrar al evento porque no tuvieron los boletos adecuados".

A pesar de ser ganadores con RBD de “Mejor grupo o dúo pop del año” en Premios lo Nuestro.



Christopher Uckermann y Christian Chávez, integrantes de RBD no pudieran ingresar a la ceremonia por problemas con la logística del evento. pic.twitter.com/7BXsX388BA — Indie 505 (@Indie5051) February 23, 2024

Posteriormente, y molesto por haber hecho el gasto de viajar a Miami, Christopher subió otro video en el que manifestó:

"Queremos decirle a los seguidores a nivel mundial que nos duele mucho haber venido hasta Miami y al parecer Premios Lo Nuestro no tenía nuestros lugares, nos duele en nombre de RBD, pero nosotros somos más grandes que esto".

La situación desató la furia de todos los fans de RBD y de la música en genera, quienes tacharon a Univisión de ser una cadena poco profesional, mediocre e inferior a Telemundo.

Univisión, en vez de sacar a uno de sus directivos a pedir disculpas y presentar su renuncia, envió a los conductores del programa de farándula “El gordo y la flaca”: Lili Estefan y Raúl De Molina, a hablar de la situación y manifestar dolor sobre lo sucedido.

Integrantes de RBD se quedaron afuera de ‘Premios lo nuestro’ por esta razón



Les dieron boletos equivocados, no les asignaron mesa, son 7 años de salación 😂 [video] pic.twitter.com/1Z2jZ00fG4 — Fernando Diaz (@fdiaz2050) February 24, 2024

"Es muy importante para nuestra cadena tratar a nuestros invitados con respeto y hacerlos sentir en casa. Yo espero que esto no pase más", aseguro Estefan.

"En nombre de Univisión les pedimos una disculpa por toda esta confusión… Son siempre bienvenidos, pero qué metida de pata que haya pasado esto porque estaban listos para estar allí presentes", añadió.

Por su parte, Raúl Medina aseguró que ya se están tomando las medidas necesarias para que esto no vuelva a ocurrir de nuevo: "Estamos tomando las medidas necesarias para que esto no vuelva a suceder... Nuestra misión es homenajear y aplaudir el trabajo de los grandes artistas latinos en la música".