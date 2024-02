Guadalupe Casillas, ex esposa de Sergio Andrade, cuenta cómo la maltrataba: 'me da el bofetadón'

Guadalupe Casillas, la ex esposa de Sergio Andrade, reapareció y le ofreció una entrevista al youtuber Esly Fombona, en la que habló cómo fue su turbia y espeluznante relación con el criminal y también ex de Gloria Trevi.

En su relato, Linda (como también es conocida Guadalupe Casillas) dijo que sufrió de vivió violencia sexual, física y psicológica mientras estuvo casada con Sergio Andrade, lo cual fue cuando ella tenía tan sólo 17 años.

Guadalupe Casillas señaló que dejó todo en su vida por las manipulaciones del fundador del clan Trevi-Andrade, y que su primer beso se lo dio a la fuerza: “Veo los libros, las fotografías y así... tocando el piano, yo cantando, se acerca y él me besa”.

Sergio Andrade. Foto: Especial

Añadió que Sergio Andrade al inicio la trataba bien, le componía canciones y mostraba detalles que la enamoraron, pero que todo era una trampa para manipularla y explotarla de todas las maneras turbias posibles, al grado de que hasta la ponía a vender discos.

"Yo las vendía, eran tres o cuatro discos (...) Y decía si vendes 20 discos te compro un elote (...) Yo estaba en la televisión y dejé todo", lamentó.

Sergio Andrade. Foto: Especial

Por si fuera poco, Sergio Andrade la mantenía encerrada en su casa y la obligaba a hacer todas las tareas de limpieza. Asimismo, Casilla contó cómo fue la primera vez que el ex de Gloria Trevi la golpeó y la hizo creer que se lo merecía.

"Voltea y me da el bofetadón, fue el único que me dio, jamás me había dado uno (...) Yo sentí que me lo merecía porque llegamos al departamento y me sentó en medio de un cuarto y me empezó a aventar casets", narró.

Por todo ello, Guadalupe Casillas decidió alejarse de Sergio Andrade, pero él, como el cobarde que era y que sigue siendo, la amenazó con suicidarse. Afortunadamente sí se divorciaron, pero porque Andrade la cambió por otra víctima: Raquenel Portillo, mejor conocida como Mary Boquitas, con quien se casó a los dos días de separarse de Linda.