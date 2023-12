¿Por qué Gloria Trevi no quiso denunciar antes a Sergio Andrade? Ella lo revela

La cantante Gloria Trevi tomó la decisión de denunciar a Sergio Andrade por agresión sexual e imposición intencional de angustia emocional, así lo dieron a conocer los abogados de la cantante.

La artista publicó un comunicado a través de sus abogados, el despacho legal Brown Rudnick LLP, en donde una de las abogadas es Camille Vásquez, quien fue la defensora de Johnny Depp en el juicio contra Amber Heard.

En el documento la cantante de “Pelo suelto” señaló que guardó silencio por muchos años, pero que ahora decidió luchar por la justicia y también para limpiar su nombre de la mala fama que le han hecho tras el caso de Sergio Andrade.

¿Por qué Gloria Trevi no quería denunciar a Sergio Andrade?

Cuando Gloria Trevi salió de la cárcel en México, en el 2004 exonerada por los delitos de corrupción de menores y abuso sexual, la cantante fue duramente cuestionada sobre por qué no emprendía acciones legales contra su exrepresentante.

Gloria no respondía a estos señalamientos, hasta que en su serie de televisión “Ellas soy yo” decidió hablar abiertamente del tema y contestó a esta pregunta y dijo que no quería revivir sus experiencias y tampoco quería estar expuesta a la prensa, sino que quería darle la vuelta a la página.

En la serie se muestra que tras salir de la cárcel la primera entrevista que dio fue con Adela Micha y terminando de contar su historia su esposo Armando Gómez, quien es abogado de profesión, le preguntó que por qué no demandaba a Andrade a lo que ella respondió lo siguiente:

Gloria Trevi revela en Ellas soy yo por qué nunca denunció a Sergio Andrade Foto: Agencias

“Tú eres abogado, tu sabes perfectamente bien que cualquier cosa ya está prescrita. Además, yo no quiero estar en los juzgados. No tengo dinero para andar pagando abogados, dándole de comer a los buitres, a la prensa amarillista. Si alguna de las muchachas dijo cosas, verdades a medias, mentiras enteras, no me voy a poner yo a desmentir a las personas a buscar venganza. Yo no quiero estar en esas cosas. Quiero darle vuelta a la página”, es el dialogo de Gloria Trevi en la conversación que se supone que tuvo con su esposo en la vida real.

Además, en el comunicado que envió el equipo legal de Gloria Trevi este 28 de diciembre señala que la cantante no había querido hablar para proteger a su familia y a sus hijos, quienes actualmente ya son adultos.

“Al emprender esta acción legal, Gloria Trevi espera arrojar luz sobre las presuntas irregularidades y garantizar que prevalezca la verdad. Durante muchos años ha optado por guardar silencio sobre el terrible abuso que sufrió a manos de Andrade para evitar revivir las horribles experiencias y, lo más importante, para proteger a sus hijos y a su familia”, se lee en un texto difundido por la firma legal que representa a la cantante.

¿Por qué Gloria Trevi se decidió a denunciar a Sergio Andrade 23 años después?

Según el comunicado de los abogados de Gloria Trevi, la cantante decidió denunciar Sergio Andrade porque la artista tiene una demanda doble en Estados Unidos por corrupción de menores, por parte de dos mujeres.

Entonces el equipo legal de la cantante decidió responder a esa demanda con una contrademanda para Sergio Andrade para señalarlo a él como el responsable de todas las atrocidades que vivieron las chicas conocidas a principios delos 2000 como “Clan Trevi-Andrade”.

Justamente este 31 de diciembre se cumple un año de que Gloria Trevi recibiera esta demanda doble en Estados Unidos por parte de estas dos mujeres, cuya identidad se mantienen resguardada.