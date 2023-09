Ellas soy yo: Así fue en la vida real el momento en que detuvieron a Gloria Trevi y Sergio Andrade

La cantante Gloria Trevi recreó su detención en Brasil en su serie de “Ellas soy yo” y reveló detalles de aquél día en el que fue acusada de corrupción de menores, secuestro y abuso.

Gloria Trevi fue detenida en el año 2000 en el barrio de Copacabana en Brasil, las autoridades llegaron hasta el lugar donde se escondía con Sergio Andrade y Mary Boquitas, y los tres fueron encarcelados en ese país.

Según la serie de “Ellas soy yo” el día de la detención Gloria Trevi se encontraba en el departamento que rentaban en Brasil y se había tomado unos fuertes calmantes, pues ella seguía mal por la reciente muerte de su hija Ana Dalay, quien había fallecido unos meses atrás.

Sergio Andrade llegó al departamento para decirle a Mary Boquitas que despertara a Gloria Trevi para alistarse para huir de ahí, pues él sabía que la policía ya les estaba pisando los talones. Cuando ellos iban caminando en la calle para escapar las patrullas llegaron y se los llevaron.

Así fueron detenidos Gloria Trevi y Sergio Andrade en la vida real

En la vida real se transmitió en vivo la detención de Gloria Trevi y Sergio Andrade, ellos salieron escoltados por las autoridades, estaban juntos al momento de la detención.

Gloria Trevi fue interceptada por una reportera de Univisión, quien iba preguntándole cómo se sentía tras la detención, la periodista le pidió que se defendiera de las acusaciones, pero la cantante solamente sonreía y le mandaba besos a la cámara, mientras se subía a una patrulla.

Mary Boquitas se subió junto con Gloria Trevi a la patrulla, mientras que Sergio Andrade fue trasladado en otro vehículo.

Según la información de aquel tiempo, las autoridades sabía de la ubicación de Gloria Trevi y Sergio Andrade desde días antes, pero la policía no podía ir al lugar porque no tenían la orden de aprehensión de parte del juez, una vez que él dio luz verde a la orden los uniformados procedieron a la detención.

Gloria Trevi pasó tres años en la cárcel de Brasil, hasta que la extraditaron a México, a Chihuahua en donde se puso la denuncia formal contra ella y Andrade. En el penal de ese estado en México la cantante, su mánager y una de sus coristas estuvieron un año y medio encerrados, hasta que el juez absolvió a Gloria y a Mary. Andrade se quedó en la cárcel y salió en el año 2007.

Gloria Trevi y Sergio Andrade y sus entrevistas en la cárcel

Una vez que fueron detenidos, la cantante, su mánager y hasta Mary Boquitas dieron entrevistas cuando ya estaban detenidos.

En una de las conversaciones Sergio Andrade confesó que sí sabía que estaba teniendo una relación con jovencitas menores de edad, pero se defendió diciendo que no eran niñas, sino adolescentes y que él no era una persona mayor, sino que estaba en la flor de su juventud.

En una entrevista sola, Gloria Trevi defendió a Andrade y le dijo a la periodista que aunque Sergio tuviera hijos con muchas jovencitas del clan y con solo meses de diferencia no significaba que fuera violación, sino que los hijos también nacen producto de una relación amorosa. Asimismo, la cantante dijo que ella no se ponía celosa porque cuando él tuvo los hijos con ellas, tanto ella como su mánager ya no tenían una relación amorosa.