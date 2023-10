Ellas soy yo: Gloria Trevi revela por qué NUNCA denunció a Sergio Andrade

Gloria Trevi hizo una nueva revelación en su serie Ellas soy yo y confesó la verdadera razón por la que nunca quiso denunciar a Sergio Andrade por los maltratos y los abusos.

La cantante rompió el silencio de todo lo que pasó, luego de que salió de la cárcel y lo que había detrás de las entrevistas que ofreció cuando quedó en libertad.

Una de las entrevistas más destacadas que dio Gloria Trevi tras quedar libre fue la que le dio a Adela Micha en Monterrey, la periodista fue totalmente directa con la cantante y le preguntó de todo, directo y sin tapujos, sobre la muerte de su hija Ana Dalay y sobre los detalles de lo que vivió con Sergio Andrade.

Según Ellas soy yo, en esa entrevista la artista estuvo acompañada de Armando Gómez, su esposo y él quedó impactado al escuchar el relato de Gloria de lo que le pasó.

¿Por qué Gloria Trevi nunca denunció a Sergio Andrade?

Lo que se presenta en la serie de Ellas soy yo es que cuando terminó la entrevista de Gloria Trevi con Adela Micha, Armando Gómez le sugirió a Gloria Trevi denunciar a Sergio Andrade por lo que hizo, pero la cantante reveló por qué no lo hizo.

“Tú eres abogado, tu sabes perfectamente bien que cualquier cosa ya está prescrita. Además, yo no quiero estar en los juzgados. No tengo dinero para andar pagando abogados, dándole de comer a los buitres, a la prensa amarillista. Si alguna de las muchachas dijo cosas, verdades a medias, mentiras enteras, me voy a poner yo a desmentir a las personas a buscar venganza. Yo no quiero estar en esas cosas. Quiero darle vuelta a la página”, es el dialogo de Gloria Trevi en la conversación que se supone que tuvo con su esposo en la vida real.

Gloria Trevi y Sergio Andrade fueron detenidos en Brasil en el año 2000 Foto: AP/Especial

En otro capítulo, cuando Sergio Andrade sale de la cárcel, ella vuelve a insistir en que todo está prescrito y que por eso ella no quiso denunciar a su exmánager.

La cantante quiso seguir adelante buscando el camino para retomar su carrera, ya que muchos patrocinadores no se quisieron asociar a ella por el pasado con Andrade, sin embargo, en la serie dejan claro que Gloria Trevi salió absuelta de la cárcel.

Además, también destacan que Sergio Andrade salió libre en poco tiempo porque ninguna de las mujeres que estaba en el clan lo quiso denunciar de manera formal, sino que la única denuncia que existió oficialmente en su contra fue la de la familia de Karina Yapor.