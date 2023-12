Christian Chávez viste playera con la palabra 'pu**' en show de RBD: 'luchar por mi libertad'

Christian Chávez sorprendió a todos en el último concierto de RBD en México, el cual se celebró en el Estadio Azteca, pues el cantante emitió un poderoso mensaje acerca del amor propio y de orgullo LGBT+ mientras usaba una playera con la palabra “put*”, la cual históricamente se empleado para humillar y denostar a los integrantes de ese sector de la población.

Fue a mitad del concierto que Christian Chávez tomó la palabra para hablar de lo difícil que fue para él declararse homosexual en este México machista, esto para afirmarle al resto de los integrantes de la comunidad LGBT+ que no están solos.

"Yo tenía 21 años, se burlaban de mí, perdí mi trabajo y perdí mi dignidad. Después de eso me odié tanto", inició el famoso en su discurso.

Christian Chávez narró que llegó a pensar que el hecho de haberse declarado abiertamente gay había sido una mala decisión, por lo que se auto lastimó por mucho tiempo: "Pensé que en haber escogido mi libertad había sido lo peor que había hecho en mi vida y como me odiaba tanto me lastimé las veces que pude".

"Caí en las drogas, caí una y otra vez y la verdad es que no quería vivir y hoy a mis 40 años la vida cambió. Así que les digo ‘tú que has estado sin amor, tú que has caído en un hoyo y piensas que no te vas a volver a levantar, tú que te has odiado una y otra vez, mírate y mírame, siempre te puedes levantar carajo", abundó Christian Chávez.

Christian Chávez relembra momento em que foi tirado do armário, faz discurso fortíssimo e finaliza escorraçando os homofóbicos: "Hoje, aos meus 40 anos, a vida mudou. (...) E se brigar e lutar por minha liberdade me faz puto, então eu sou puto" pic.twitter.com/cnTuAHMwku — RBD Fotos e Notícias (@RBDFotosHQ) December 22, 2023

Christian Chávez llevaba puesto su traje de charro rosa y antes de terminar su discurso se quitó el saco y la camisa para presumir con orgullo su playera con la leyenda “put*” enorme en el pecho.

"Y si pelear y luchar por mi libertad me hace puto entonces ¡soy puto! Porque lucho por lo que soy porque lucho por lo que quiero y porque seguiré luchando por la libertad, porque soy mariposa y vuelo", remarcó Christian Chávez.