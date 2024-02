Integrantes de RBD van a Premios lo Nuestro y no los dejan pasar: 'No tenían lugar' | VIDEO

Los integrantes de RBD vivieron un momento de vergüenza y es que fueron a los Premios lo Nuestro 2024 y no los dejaron pasar, pese a que estaban nominados y además ganaron un premio.

Christopher Uckermann y Christian Chávez publicaron unas historias en las que denunciaron que viajaron a Miami para representar a RBD, pues la banda estaba nominada como mejor Grupo pop, pero cuando llegaron se llevaron la sorpresa de que no tenían lugar y por lo tanto no los dejaron entrar.

“No vamos a estar con ustedes, nos dieron unos boletos equivocados y eso es algo que me sorprende un poco, pero bueno al parecer, una organización extraña. Lo nominados no pudieron entrar al evento”, indicó Christopher Uckermann, mientras Christian Chávez dijo que se irían a cenar tras no poder ingresar a la gala.

En otro video Christopher Uckermann mencionó que se sentían muy tristes porque los hicieron viajar hasta Miami para nada.

“Nos duele mucho haber venido hasta Miami y al parecer Premios lo Nuestro no tenía nuestros lugares, pero nosotros somos más grandes que esto”, mencionó el cantante y actor al despedirse de sus fanáticos.

RBD estaba nominado como Mejor Grupo o Dúo Pop y sí ganaron, pero no pudieron recoger su premio, debido a este inconveniente que denunciaron dos de los integrantes de la banda.

Usuarios apoyan a RBD y atacan a los Premios lo Nuestro

Los usuarios de Internet tuvieron opiniones encontradas sobre lo que les pasó a los cantantes de la banda de pop.

“Esas cosas solo suceden en los premios latinos”, “Los dejaron vestidos y alborotados”, “Pobre Christian se quedó con su escotazo”, “Por eso veo la casa de los famosos”, “Qué descaro”, “Qué vergüenza para el evento”, “No puedo creer que no los pudieron sentar”, “Qué falta de respeto”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas que expresaron su apoyo a los artistas.