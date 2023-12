Critican a Manuel Turizo por besar en la boca a su mamá: 'amigo, estás enfermo' (FOTO)

Manuel Turizo desató la polémica, el asco y las red flags en redes sociales, pues el cantante de urbano compartió una turbia foto en la que presume cómo besa en la boca a su mamá

Fue a través de su cuenta de Instagram donde Manuel Turizo subió una galería de fotos con las que celebró su regreso a su país natal, Colombia, luego de andar de gira por el mundo.

Sin embargo, las postales quedaron ocultadas tras la polémica foto de portada, n la cula aparece besando en la boca y en los labios a una mujer que resulta ser su madre.

Lo turbio de la imagen es que ambos hacen unas caras como si el beso fuera algo muy romántico, e incluso la madre de Turizo le sostiene la cara a su hijo mientras sus labios succionan los de su “bendición”.

Los fans, por más que disfrutan de la música de Manuel Turizo, pegaron el grito en el cielo y calificaron como turbia la acción que el artista presumió, afirmando que hacer eso es muestra de trastornos psicológicos tanto por parte de él como de su madre, inclusive algunos internautas afirmaron que, por la manera en la que ocurrió el beso, podría ser que existiera una relación incestuosa entre ellos.

"¿Por qué se besa en la boca con la mamá ósea no mmmes?, "¿Por qué normalizan los besos en la boca con los padres?", "Sí tiene problemas psicólogos por besar a su mamá en la boca, lo digo desde mi punto profesional como psicóloga", “al parecer el papá la dejó e intentó tener esa relación con su hijo porque se parece, que asco”, “amigo, estás enfermo y tu mamá igual”, le dijeron.

No obstante, otros normalizaron el hecho e incluso hubo quienes comentaron cosas como: “su mamá está bien rica, con razón se la anda comiendo”, “Yo también me beso en la boca con mi mamá y mi abuela” y “Qué bueno que besa a la mamá y no a la novia, así no me pongo celosa”.