Manuel Turizo se enoja con fans en pleno concierto y se va del escenario | VIDEO

El cantante Manuel Turizo se enojó con sus fans en plano concierto, pues el público hizo algo que al cantante no le gustó y hasta se fue del escenario.

En TikTok se difundió un video en el que Manuel Turizo está en un concierto y le pide a la gente que guarde el teléfono para que el interprete su siguiente canción.

El cantante de “La Bachata” le pidió al público en varias ocasiones que guarden el teléfono y disfruten del show, pero ante la negativa de los fans, Manuel Turizo decidió amenazar al público con irse del show.

“Esta canción guarden esos celulares y disfruta de la canción. Guarda esos celulares. Guarda, guarda, guarda. Si no, no cantamos ni un carajo y me voy ya de aquí”, dijo el artista colombiano.

Como el público no le hacía caso, Manuel Turizo dejó el micrófono en el suelo y se retiró del concierto.

Usuarios de Internet critican a Manuel Turizo por irse del show

Los usuarios de Internet dividieron opiniones porque Manuel Turizo se fue del show porque la gente no guardó el celular.

Los cibernautas señalaron que si los fans pagaron su boleto para verlo, tiene derecho de grabar el espectáculo.

“Cada quien paga y hace lo que quiere”, “Se le subieron los humitos”, “Pero quién en su sano juicio va a un concierto de este tipo y aparte querer grabarlo”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.

Sin embargo, hubo usuarios que defendieron a Manuel Turizo y señalaron que debería de implementarse no grabar los conciertos: “Tiene toda la razón… mientras estamos pendientes de grabar no disfrutamos al 100 por ciento el momento”, escribió un cibernauta en TikTok.