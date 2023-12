César Bono gana demanda contra inquilina que no le pagó la renta: 'O me paga o cárcel'

El actor César Bono celebró que ganó la demanda en contra de su inquilina que no le pagó un año de renta y ahora está en espera de que la mujer desaloje el inmueble.

El histrión ofreció una entrevista al programa Sale El Sol y reveló que Jessica López Rivera, la inquilina que no le pagó ahora está obligada a retribuir lo que debe y desalojar la casa que es propiedad del intérprete de “Frankie Rivers”.

“Recibí tal apoyo que ya perdió el caso la señora. Ya va a tener que salir, va a tener que pagar. No la podía yo forzar a que me pagara hasta no echarla fuera, ahora que ya va a tener que dejar la casa o me paga o se va a la cárcel”, explicó el actor.

La mujer que le debe la renta tiene poco tiempo para desalojar la casa, César Bono indicó que ya fueron hasta la vivienda las autoridades para notificarle que tiene que salirse del inmueble.

Así denunció César Bono a su inquilina morosa

Hace unas semanas César Bono publicó un mensaje en redes sociales para denunciar públicamente a Jessica López Rivera por no haberle pagado un año de renta y por no querer salirse de su casa.

“Quiero decirles que mi casa, que se ubica en La Herradura, Huixquilucan, Estado de México, vive una persona sin pagar renta desde hace más de un año. Es Jessica López Rivera, trabaja en el IMSS, pagó un año adelantado hace dos años y jamás le pedí que fuera la forma de pago, quería que pagara mes con mes, pero me pagó ese año y en todo este 2023 no pagó un solo centavo”, explicó el actor en la grabación.

En redes exhiben a la mujer que no le paga la renta a César Bono Foto: Especial

“Yo sé dónde vive la mujer, sé que es una delincuente porque cada día me está robando. Yo gané en Huixquilucan el primer pleito y me habían dado fecha para sacarla de mi casa, pero ella asistió con otro juez, que no sé por qué razón se fue en contra de la decisión del juez anterior y seguimos en pleito”, mencionó César Bono.

Sin embargo, luego el IMSS respondió que ella no trabajaba en el instituto, pero las redes sociales rápido ubicaron la mujer.

Después, César Bono señaló que ya tenían iniciado el proceso legal y que la mujer lo había amenazado con secuestrarlo.