¡Se viene temazo! Grupo Frontera y Manuel Turizo anuncian colaboración; ¿Cuándo se estrena?

A través de redes sociales, la agrupación de regional mexicano del momento, Grupo Frontera, anunció una nueva colaboración con Manuel Turizo, cantante colombiano quien recientemente dio de qué hablar por unas polémicas fotos en las que se le puede ver desnudo corriendo por la vía pública.

Asimismo, el cantante recientemente lanzó un tema junto a su paisana Shakira que llevó por título "Copa vacía". El colombiano sigue activo en la industria musical y en esta ocasión se juntó con Grupo Frontera, quienes se volvieron populares con un cover de la banda Morat: "No se va".

Tras alcanzar la popularidad, la banda siguió posicionando temas en las primeros lugares de popularidad y sumando colaboraciones con grandes artistas, como el puertorriqueño Bad Bunny y los hoy ya muy despreciados por el público mexicano Yahritza y su Esencia.

Fue hace unas semanas que e Grupo Frontera lanzó su primer álbum, en el que se pueden escuchar temas como "1x100to", "Frágil", "Que vuelvas" y "Di que sí". Hoy la agrupación suma una colaboración más y anunció "De lunes a lunes", tema junto al colombiano Manuel Turizo.

“Y me tienes tomando de lunes a lunes, ya casi no duermo por pensar en ti, no encuentro unos brazos donde refugiarme, todo lo que hago me recuerda a ti”, dice uno de los versos de la canción, la cual verá la luz el próximo 24 de agosto.

La banda publicó dos clips con el colombiano, en lo que parece ser el set de filmación del videoclip del tema. Por su parte, el colombiano publicó: "Bueno familia ya pueden darle pre save en el link de nuestro perfil y compártelo con tu gente pa’ que también lo haga".

El anuncio del tema generó miles de reacciones en redes sociales en las cuentas de ambos artistas y el público señaló que están emocionados por escuchar lo que prepararon: "Se viene un Temazo", se lee en los comentarios.

