¿Cuánto gana Mariah Carey por "All I Want For Christmas Is You"? El tema principal de la Navidad

Si bien este año Mariah Carey fue vencida por Brenda Lee en cuanto a la canción navideña más reproducida, al bajar el clásico "All I Want For Christmas Is You" por "Rockin' Around The Christmas Tree", la cantante no deja de ser una de las mujeres más exitosas de la industria durante la época navideña, sin importar cuanto lo intente el resto de música, parece que nadie le ha logrado dar al clavo con respecto a qué tiene de especial su tema navideño para llamarla la reina de la Navidad.

Si bien el tema fue lanzado en 1994, fue hasta diciembre de 2017 cuando entró al top Hot 100 por primera vez y en 2018 escaló hasta el top 5; desde 2019, ha sido el número uno de la época navideña. La canción es tan importante que ya ha sido añadida al Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso, pues forma parte de las canciones y discos que son "cultural, histórica o estéticamente significativas, y/o informan o reflejan la vida en los Estados Unidos”.

te puede interesar Aquí puedes ver el Desfile de Navidad de Disney, con Michael Bolton y The Smashing Pumpkins

¿Cuánto gana Mariah Carey cada Navidad?

De acuerdo con un informe de Forbes del 2023, Carey ha recibido 60 millones de dólares en regalias desde que que "All I Want For Christmas Is You" se estrenó en 1994. Por su parte, The Economist señala que la cantante obtiene 2 millones y medio de dólares en regalías anuales y The New York Post, elevó la suma a los 3 millones de dólares.

Desde que se publicó en el canal oficial de YouTube de Mariah Carey en 2009, el vídeo de la canción ha sido visto 748 millones de veces, mientras que ‘All I Want for Christmas Is You (Make My Wish Come True Edition)’, publicada en 2019 acumula 504 millones de reproducciones. Esto es un gran logro si se toma en cuenta que las reproducciones se producen, en su mayoría, durante la época navideña.

La cantante Mariah Carey tiene 54 años. Especial

La artista musical tiene un patrimonio neto de 350 millones de dólares, según Celebrity Net Worth, un portal especializado en estimar la fortunda de las celebridades. Carey ha incrementado su fortuna gracias a sus conciertos, incluido un contrato de 30 millones de dólares para realizar una residencia de dos años en el Caesars Palace de Las Vegas, que firmó en 2015.