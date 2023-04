Garte lanza sencillo "Irreal" con el primer video hecho con inteligencia artificial en Latinoamérica

La cantautora mexicana Garte lanzó su sencillo “Irreal”, que además de sorprender por su mezcla de ritmos entre cumbia, pop, reggae, entre otros, se convirtió en la primera artista latinoamericana en lanzar un videoclip hecho con inteligencia artificial.

Garte tuvo interés en la música desde los 9 años. A los 15 años inició sus estudios profesionales en la Escuela Superior de Arreglo y Composición Musical y tres años después logró colocarse como vocalista en una banda de jazz: Capone Project, grupo pionero en adaptaciones de temas clásicos del pop, bossa-nova y jazz.

Garte Foto: Especial

Sin embargo, su carrera se vio interrumpida por un tratamiento maxilofacial que le impidió hablar durante tres años, pero una vez que éste finalizó tomó la decisión de dedicarse completamente a la música y, de la mano del compositor Chucho Rivas, escribió su EP de cuatro canciones, que incluye el tema “Irreal”, las cuales están inspiradas en su propia experiencia amorosa.

“El EP surge a raíz de un ‘casi algo’ que yo tuve hace 10 años, pero nunca me di tiempo de procesarlo. Las cosas terminaron no como yo quería y lo bloquee y hace un año surgió de nuevo, me di cuenta que tenía encapsulado este dolor de algo que no se pudo y fue que el EP surge y empecé a componer, a sanar un poco eso”, dijo Garte en entrevista con La Razón.

La artista explicó que si bien esta producción le sirvió de catarsis, su experiencia con esta relación idealizada le dejó una buena enseñanza.

Los ‘casi algo’ nos enseñan que tenemos que enfrentar la frustración y encontrar diferentes maneras de superarlo, que es diferente a superar a una relación que sí se dio Garte

Garte mencionó que cada una de las canciones del EP van contando una etapa de lo que vivió, el primer sencillo habla de cuando se conocieron, el resto de la historia saldrá el próximo mes de mayo en una segunda canción; después en julio se lanza la tercera y en agosto la cuarta.

Garte lanza el primer video en inteligencia artificial en Latinoamérica

La cantautora mexicana lanzó el video musical de “irreal” hecho con inteligencia artificial. La artista contó que se tardaron cinco meses en realizar el clip.

En el video musical, el rostro de Garte aparece en referencias a pinturas famosas de la historia como la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, La joven de la perla de Johannes Vermeer, El hijo del hombre, Los Amantes de René Magritte, La columna rota de Frida Kahlo, entre otras obras.

“Lo que hicimos fue darle ciertas instrucciones al programa, según la obra, porque cada personaje tiene un estilo de pintura diferente, como lo tenían los pintores. El reto fue educar al programa con lo que queríamos lograr. Antes de salir vimos que ya había comerciales y otros proyectos, pero logramos ser el primer videoclip en Latinoamérica”, contó Garte.

Finalmente la artista adelantó que planea hacer una gira en el verano próximo y que en julio comenzará a trabajar en nuevas canciones para lanzar un álbum.