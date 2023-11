Gigi Saul Guerrero hace historias de terror con un toque muy mexicano

La directora mexicana Gigi Saul considera que el terror “es el único género que te permite escapar a realidades a las que le tenemos mucho miedo”, por eso para el filme VHS: 85 se inspiró en el temor que se tiene durante el mes de septiembre ante un nuevo sismo en el país.

En la cinta comparte créditos de dirección con nombres muy conocidos del cine de terror como Scott Derrickson y David Bruckner. Ella realiza el segmento titulado Dios de la Muerte, inspirado en el terremoto que en 1985 azotó y destruyó parte del entonces Distrito Federal.

“Algo mágico que tenemos los mexicanos es que somos muy espirituales y nos gusta creer en cosas que no podemos explicar, siempre me ha llamado la atención por qué siempre a mediados de septiembre hay un terremoto en México y entonces me inspiré en la mitología que cargamos los mexicanos para mostrar una historia de ficción inspirada por un evento bastante traumatizante”, explicó a La Razón la realizadora.

VHS: 85 es la sexta cinta de una de las franquicias de terror más famosas, por lo que la llena de orgullo ser la primera directora mexicana en ser parte de la saga. Quiso que su participación en el largometraje permita a las nuevas generaciones conocer lo que ocurrió durante el sismo del 85.

“Desde un principio estaba muy segura de que quería basar mi segmento en un tema histórico fuerte y elegí el terremoto del 85 porque estaba segura de que con una franquicia americana como VHS casi nadie de allá o la nueva generación de personas y fans de terror iban a saber de este evento histórico”, compartió.

“Mi segmento es en tiempo real y estás con los personajes desde el minuto uno hasta el final sin cortar para que se sienta más terrorífico y claustrofóbico, para que sientas la tensión y el suspenso con ellos”, añadió.

Compartió que el rodaje fue en Tacubaya, en la Ciudad de México, en un edificio abandonado.”Estuvo increíble, ahí pudimos construir muchas partes del set, debíamos tener una locación perfecta y lo fue”, apuntó la realizadora, quien recientemente, formó parte del Mórbido Film Fest.

VHS: 85 se estrena el 23 de noviembre, antes se puede ver más del trabajo de Gigi en Historias Satánicas, que ya está en cartelera.

Gigi Saul Guerrero, Directora

Más triunfos. También está disponible ya en streaming La visita, episodio de La Hora Marcada que cuenta con la dirección de Saul Guerrero.

“Me siento muy contenta de ser parte de La Hora Marcada porque estoy en compañía de directores increíbles y todos hemos sido amigos, todos nos hemos apoyado como contadores de historias y cineastas; también fue la primera vez que hice un proyecto más grande en México”, contó Gigi Saul acerca de su participación en la nueva serie mexicana.

La directora establecida en Canadá, ha sobresalido a nivel internacional por su trabajo en títulos de terror tanto para cine como para televisión y streaming con compañías productoras importantes en el género.

“Cuando me fui de México a Canadá fue muy difícil para mí, me sentí alejada de mi cultura y gracias al cine encontré una manera de expresar mi amor a México aunque viva lejos, el cine me permi,te contar estas historias que no vemos internacionalmente todo el tiempo y me da mucho gusto que estudios como Hulu, Amazon, Blumhouse y Shudder han querido una historia mexicana mía”, señaló.

Gigi Saul Guerrero es un nombre ligado al terror que seguiremos escuchando durante los siguientes años y de quien podremos ver en el futuro más proyectos interesantes.