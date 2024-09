Glen Matlock: Soy un punk rocker y estoy orgulloso

En Querétaro, Querétaro

Aunque ya quedaron atrás las chamarras de estoperoles y aquellos años en los que los Sex Pistols cambiaron al mundo con su música, quien fuera bajista y fundador de la banda, Glen Matlock, se sigue definiendo como un “punk rocker” y un “pequeño rostro del punk”. Para él, este movimiento que surgió a mediados de los años 70 en Londres sigue vivo como una forma de pensar.

“Sí, hay una escena punk. Se ha convertido más bien como una palabra un poco etérea que está asociada con un tipo de forma de pensar, no tanto con un género de música, no tiene que ver con el happy punk, por ejemplo”, declaró antes de su participación en el Hay Festival Querétaro, el sábado pasado, donde acudió para hablar de su libro Triggers. A Life in Music, aún sin traducir al español y en el que cuenta cómo fue el proceso creativo para la composición de algunas de sus canciones.

Vestido con una camiseta negra y pantalón del mismo color, expresó que los “Sex Pistols cambiaron al mundo”, sin dar más explicaciones, pero consciente de lo que la agrupación generó en la época, sobre todo con canciones como “Anarchy in the U.K.”, su manifiesto punk; y “God Save the Queen”, con la que se lanzaron en contra de la reina Isabel II y la cual en su momento fue censurada.

Cada generación piensa que lo suyo es muy importante. Si apareciera algo más, sería genial, pero no tengo ni idea de qué se trata. Y creo que es un juego de jóvenes

Glen Matlock, Exbajista y fundador de Sex Pistols

“No había futuro, fue originalmente lo que se llamaba la canción de ‘God Save the Queen’, y luego los tiempos cambiaron. Hablábamos de lo que nos afectaba, de cómo vimos cosas, tratábamos de poner nuestra marca sobre las cosas, hablábamos de nuestras mentes. La gente lo encontró un poco asombroso y político, pero no creo que sea lo que se intentó. Creo que sólo quería hablar de su mente de una manera no histórica. Johnny Ro-tten (vocalista de Sex Pistols), en ese momento, era un personaje muy aterrador”, contó sobre lo que la agrupación quería transmitir con su música.

Incluso hasta estos días, Glen Matlock considera que su espíritu crítico y político persiste, muestra de ello es su álbum en solitario titulado Consequences Coming, en el que expresó su descontento con el Brexit y dirigentes de Reino Unido.

“Siempre he intentado mantener mi liderazgo político. Aún hago música, Consequences Coming, se centraba en que escribí las canciones enfocadas en Inglaterra, tuvimos una cosa llamada Brexit y tuvimos políticos muy derechistas que eran idiotas”, explicó, y aprovechó para lanzar críticas contra Donald Trump, candidato a la presidencia en Estados Unidos: “¿Qué va a pasar en las elecciones? Espero que lo perdamos. Él es un idiota, eso es lo que pienso de él, es un tipo deleznable”.

A sus 68 años de edad, el músico, se mostró con energía para continuar

rockeando. Se presentó en la Cineteca Rosalío Solano en conversación con Mariana H, donde la gente escuchó atenta las anécdotas incluidas en el libro.

Al terminar la charla hizo aparecer una guitarra acústica con la que puso a 280 personas de todas las edades a aplaudir y corear éxitos como “God Save The Queen”. Tras la participación firmó autógrafos en el lobby, donde antes de que el rockero tomara su lugar ya había gente formada esperándolo con ansias.

Libros, playeras, CD’s y vinilos fueron desfilando mientras el inglés recibía a sus fanáticos con sonrisas y miradas coquetas. La gente salió emocionada del recinto, pues no esperaban tener una convivencia tan cercana con uno de sus ídolos de la música.