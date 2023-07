Gloria Trevi entra a La casa de los famosos y ¡Wendy enloquece!

Tal parece ser que Wendy va a estar bien respaldada por su barrio, pues Gloria Trevi fue de visita a "La casa de los famosos México" a respaldarla... Y a convivir con todos.

Y es que hace unos minutos Gloria Trevi llegó a "La casa de los famosos" con todo y maleta en manos y fue recibida entre aplausos por Sergio Mayer, Poncho de Nigris, Nicola Porcela, Emilio Osorio, Barby Juárez, Bárbara Torres y Wendy, quién es su seguidora indiscutible.

"A todos les agradezco que de una u otra manera me tengan tan presente en este lugar tan especial", le dijo la ex integrante del clan Trevi-Andrade a los integrantes del show.

"Gloria Trevi, me declaro una fan, de verdad bienvenida, disfruta esta estancia", le respondió Wendy, pues la ama y es su fan número uno.

La famosa cantante presentó el vídeo de su canción "Medusa", de la cual dijo: "Estaba un amigo mío y le dije 'Tengo que trabajar mañana con los productores', entonces me dijo '¿Por qué no utilizas Medusa?".

"Adiós team infierno, hola #TeamGloria."



Todo México si Gloria Trevi se quedará como habitante. 😂 pic.twitter.com/eR4zvF1Ajj — Servera 🐍 (@Serveera) July 16, 2023

"El dios Poseidón abusa de ella, entonces cuando una diosa se da cuenta, en vez de castigar a Poseidón castiga a Medusa. Es increíble las mujeres contra las mujeres... A veces nos portamos bien entre nosotras, pero a veces somos las más duras", agregó. Gloria Trevi.

Respecto a su polémica bioserie, Trevi dijo sentir temor de cómo reaccionará la gente, pues hace tiempo informó que no abordará sus días con Sergio Andrade, cosa que es lo que realmente los fans quieren conocer.

"Me da miedo cómo va a tomar la gente de muchas cosas que voy a hablar de mí. Me da miedo porque sé que hay gente que me ve bien bonito como me ves tú, y que tal que ven algo de mi vida que dicen 'No es como yo pensaba' o '¿Cómo pudo cometer ese error tan grande?'", reconoció.

Tras ello, Gloria Trevi se fue al confesionario por orden de la jefa, en donde tras emitir unas declaraciones de apoyo a todos los participantes del show, fue cuestionada respecto a si le gustaría estar una temporada en la casa:

"Si fuera cortita, de tres días, me encantaría: para descansar, para conectarme más con ellos, para reír. Sí me gustaría, pero no puedo, tengo trabajo... Capaz que le pones llave y no me dejas salir", respondió.

Gloria Trevi entero al confesionario 🥹🩷 que alegria y emoción siento por todos pero en especial por Wendy Guevara porque se lo mucho que ama a Gloria así como nosotrxs sus fans ✨#LaCasaDeLosFamososMX @GloriaTrevi pic.twitter.com/LSX5myF7xJ — 𝗦𝖆𝖆y𝖚𝖗𝖎 ♡🐍 (@saayurigt) July 15, 2023

Finalmente, Gloria Trevi afirmó que los participantes "están sumamente vulnerables, se nota que cualquier cosas que les dices los lleva a las lágrimas, tienen todos los sentimientos en la piel. Pero bien lindos, con una energía muy bonita. De repente sé que alguno de los habitantes puede ser criticados en redes, pero creo que tenemos que poner en contexto todas las situaciones, las emocionas, las edades, son muchas cosas".