Gloria Trevi le manda mensaje de apoyo a Wendy Guevara en su concierto: 'Doy la cara por ella'

Wendy Guevara es querida por todos, pues es la reina indiscutible de “La casa de los famosos México”, y entre sus fans se encuentra la mismísima Gloria Trevi, quien es la ídola de la infancia de la “Perdida” mayor.

Es por ello que la cantante y ex integrante del clan Trevi-Andrade salió a manifestarle su apoyo y amor a Wendy durante uno de sus conciertos.

Wendy Guevara Foto: Instagram @soywendyguevaraoficial

"Yo quiero mucho a Gloria, me encanta. Me conecté con ella cuando yo estaba más chavillo, ella salió de la cárcel cuando yo estaba más adolescente, me sentía yo con la presión de no poder liberarme, ¿me entiendes? De decir como yo quería ser", dijo Wendy respecto a Gloria Trevi hace tiempo.

Es por ello que la cantante aprovechó a que estaba dando un concierto en León, Guanajuato, lugar del cual Wendy es originaria, para mandarle todo su apoyo con un mensaje muy emotivo.

Y es que además los fans de la intérprete de “Pelo suelto” y “Con los ojos cerrados” se pusieron a corear "Wendy, Wendy, Wendy" en el show.

Wendy Guevara y Gloria Trevi Foto: Especial

"Estoy muy conmovida porque agradecida por el amor que ella públicamente me demuestra; ella da la cara por mí y yo doy la cara con ella… ¡Por eso es que nosotros somos una tribu!", dijo Gloria Trevi.

Asimismo, la cantante dijo que está agradecida con la famosa "porque representa no nada más a la comunidad, sino a un sector social, y representa amor, igualdad, transparencia, libertad".

"Y eso me hace pensar que nuestros amores van más allá de la vida; muchos de aquí tenemos alguien allá, en el más allá, que no nos deja de amar y que nosotros tampoco dejamos de amar", remarcó Gloria Trevi.