Gomita lloró por la salida de Adrián Marcelo de 'La Casa de los Famosos': 'siento muy feo' | VIDEO

Adrián Marcelo salió “voluntariamente” de “La casa de los famosos México 2” y sus fans no han dejado de mostrarle su apoyo y lamentar que ya no va a estar dentro del reality, y justamente una de esas personas es Gomita, su ex compañera de cuarto que reveló que lloró cuando se enteró de la noticia.

En entrevista con René Franco, Gomita admitió que enterarse de la salida de Adrián Marcelo la afectó tanto y que le dio tanto sentimiento que no pudo dejar de llorar duro y tendido. No obstante, ante de admitir esta conducta, la payasa quiso dejar claro que el regio nunca la manipuló y que sus acciones fueron pensadas exclusivamente por ella.

"Me molesta mucho que todos digan 'Es que me manipuló', yo nunca me sentí manipulada. Él me lo dijo 'Muchas veces te estoy picando la cresta y no aflojas en decir algo con Gala', y nunca lo hice, nunca le hablé como él quería que le hablara, le hablaba con todo el respeto del mundo, sin hacerla sentir mal. Aparte, era con la única que quería tener este rollo de caernos mal", dijo Gomita.

René Franco le preguntó: "Gomita, ¿apoyas a Adrián Marcelo?", ante lo cual la famosa afirmó que él era su gallo para ganar el programa.

"Sí. La verdad, siento muy feo lo que él está pasando porque todos nos metimos a jugar por 4 millones de pesos y él jugó su juego como él quiso, al límite, como él dijo 'Lo único que voy a hacer es darle a lo verbal, me defiendo con eso'", apuntó.

Por ello, cuando vio que Adrián Marcelo se salió de “La casa de los famosos” "sentí feo, lloré encarecidamente ese día que salió porque vi la cara de todos mis compañeros de 'Qué carajos hicimos'… aunque digan que no, porque ahora La Casa es todo amor, lo han de estar extrañando".

"Siento que estaba haciendo un juego extraordinario porque hubo muchas cosas que eran muy rescatable de él. Decía 'Si juego en modo fácil no hay nada, me trajeron para esto, ¿cómo me limitan con estas dos personas?'", abundó.

Gomita remarcó que la salida de Adrián la hace sentir mal "porque cuando nos contrataron, nos dijeron 'Vas a entrar a jugar para ganarte 4 millones de pesos', no vas a entrar a ser la mejor persona del mundo, porque si hubiera sido eso, los trató increíble. Aunque no estaba de acuerdo con muchas cosas que pasaban dentro de mi cuarto".