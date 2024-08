Gomita rompe en llanto y asegura que la humillaron con el 'reto ñero': 'Yo soy así' | VIDEO

Gomita rompió en llanto y culpó al cuarto Mar por su tristeza, pues asegura que se sintió ofendida por la decisión que tomó el grupo al vestirse de 'ñeros' este martes en La Casa de los Famosos México 2, como parte de un reto por no salir eliminados del programa.

Este martes, a la gala de La Casa de los Famosos México 2, Briggitte Bozzo, Gala Montes, Arath de la Torre, Karime Pindter y Mario Bezares aparecieron vestidos con atuendos 'ñeros' e interpretaron papeles como el de Nacaranda y otros personajes que han existido años en TV Abierta.

Este momento fue todo un éxito, pues los seguidores del programa aseguraron que el cuarto Mar fue muy divertido en el skecth que realizaron donde eran una familia compuesta por el padre, el tío y las hijas. Sin embargo, parece que a Gomita no le hizo mucha gracia.

Recordemos que fue el miércoles pasado que el cuarto Mar prometió que si ninguno de ellos salía de la casa, todos se vestirían y actuarían como si fueran 'del barrio', del modo en que han representado a ese sector poblacional en televisión desde hace años.

Gomita llora y se siente humillada por el cuarto mal

A pesar de que el 'reto ñero' fue todo un éxito, parece ser que a Gomita no le pareció tan divertido, pues señaló que ella vivió gran parte de su vida en un 'barrio', por lo que aseguró que de cierto modo, hicieron el reto para exhibir algunas de sus acciones.

“Sé que eso es lo naco y sé que a veces así hablo. La verdad es que sí, yo prefiero un taco de carnitas. Sí prefiero unos pescuezos con mucha salsa. Algo dicen (las chicas de ‘Mar’) y ya no vibramos alto, pero es normal porque estamos mostrando nuestra vulnerabilidad”, contó a Ricardo Peralta, quien le dio la razón.

Aseguró además que el reto no le causó gracia, pues le hizo pensar si ella en realidad llegaba a actuar así dentro del reality. "(Me preguntaba) ‘¿Así me veré? Yo sé que no lo hacen ‘adrede’, pero el exagerar ese tipo (de comportamientos, me hacen decir): ‘Es que yo soy así”, señaló.

Gomita se preguntó si por este reto, el cuarto Mar podría ser criticado en redes sociales, ya que muchos consideran que este tipo de estereotipos son sumamente ofensivos contra las personas que viven en 'el barrio'. Por su parte, Ricardo Peralta aseguró que el reto sí podría traer problemas, ya que actualmente las personas no se toman demasiado bien este tipo de situaciones.