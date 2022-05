Gorillaz ofrece épico show en el cierre del Festival Pulso GNP

La agrupación inglesa Gorillaz ofreció un épico espectáculo en la recta final del Festival Pulso GNP en Querétaro. El show incluyó un despliegue visual protagonizado por los personajes virtuales de la banda 2-D, Noodle, Murdoc Niccals y Russel Hobbs, un energético Damon Albarn en el escenario, invitados especiales y un recorrido musical por 20 años de éxitos, ante los 40 mil asistentes que se dieron cita.

Aunque la banda tomaría el escenario principal Vivir es increíble a las 22:20 horas, desde las 18:40 horas algunos fans fueron reuniéndose para estar hasta delante. Ya para las 20:20 horas, que fue el turno de la agrupación mexicana Enjambre, estaba atiborrado de seguidores de Gorillaz, que esperaban con ansia la presentación.

Algunos genuinamente habían ido a ver a Enjambre y cantaban a todo pulmón temas como “Manía cardiaca”, “Elisa mi hortaliza”, “Visita” y “Divergencia”, pero otros más estaban en el escenario principal esperando el arribo de la agrupación liderada por Damon Albarn y veían en silencio el show de la banda mexicana.

Los fans llegaban y llegaban y ya no cabía ni un alma: “Imagina pagar para estar apretado, por cinco pesos en el Metro vives esto”, decía una joven que estaba casi cerca de la valla destinada a la sección VIP que lucía semivacía.

Damon Albarn bajó del escenario para saludar al público. Fotos: Álvaro Paulin y Liliana Estrada / Ocesa

Poco después de las 22:20 horas se escuchó “Hello, hello, is anyone there?”, parte de la letra de “M1 A1”, que desató la euforia entre el público, desde niños, jóvenes y chavorrucos, quienes sacaron sus celulares para grabar ese momento. Algunos que no podían ver gritaban: “¡Bajen al niño que no puedo ver!”.

Después de este arranque Gorillaz interpretó uno de sus más recientes temas “Strange Timez”, en el que colaboró con Robert Smith, vocalista de The Cure. En el escenario se proyectó el video de la canción en el que aparecen los personajes ficticios de la banda en el espacio y la cara de Robert Smith como una Luna.

Con la energía ya al por mayor, con “Last Living Souls” Damon Albarn gritó en español: “¡Manos arriba, cabrones!” y el público levantó sus manos. El intérprete estaba tan emocionado que decidió bajar del escenario para saludar a quienes se encontraban hasta enfrente.

En este recorrido musical Gorillaz también cantó “Aries”, “Tomorrow Comes Today”, “Every Planet We Reach Is Dead”, “Rhinestone Eyes” y “19-2000”. En algunos, Albarn estuvo tocando el piano o una melódica.

Durante todo el concierto, pese al cansancio, al igual que la banda, los fans dieron toda su energía para disfrutar del show. “Ya me duelen las patas” y “Ya me quiero sentar” era parte de lo que decían algunos seguidores, pero eso no impidió que brincaran y cantaran a todo pulmón.

Otros temas que sonaron fueron “O Green World”, “On Melancholy Hill”, “Andromeda” y “Kids With Guns”. En ésta última, el vocalista pidió que volvieran a empezar a tocarla porque dijo que no les había salido bien.

Para la recta final, con casi hora y media de show, Gorillaz llegó al máximo de su presentación con “Dirty Harry”, con el rapero Bootie Brown, tema al que siguieron las emblemáticas “Feel Good Inc.” y “Clint Eastwood”, ésta última con el cantante Sweetie Irie.

Tras la presentación de Gorillaz inmediatamente el escenario se vació, algunos optaron por irse a sus casas y otros más por ver a los artistas que aún se iban a presentar, Hot Chip y Natanael Cano.

Este 2022 el Festival Pulso GNP volvió a Querétaro tras dos años de ausencia. Los asistentes disfrutaron de presentaciones como la de Ximena Sariñana, quien llenó de romanticismo y baile el escenario principal con canciones como “El amor más grande”, “Mediocre”, “Vidas paralelas”, “Cariñito” y “Mis sentimientos”, que contaron con una traductora en Lengua de Señas Mexicana.

Kinky puso a bailar en el escenario Bacardí con éxitos como “Hasta quemarnos”, “Después del after”, “Una línea de luz” y “¿A dónde van los muertos?”. Mientras que Carla Morrison se reencontró con sus fans en esta nueva etapa de su carrera artística. Cantó a sus “bebés”, como le llamaba a sus fans, temas como “Eres tú”, “Azúcar morena” y “Hasta la piel”.

Pese a que los organizadores implementaron medidas para facilitar el acceso, muchos asistentes caminaron durante más de media hora para llegar al Antiguo Aeropuerto de Querétaro, ya que la única vía de ingreso estaba colapsada por quienes trataban de llegar en autobús, taxi o automóvil.

Los que llevaban auto privado optaron por dejarlo lejos de la sede del festival para poder llegar a tiempo; algunos bromeaban diciendo: “A este paso quién sabe si lleguemos a ver a Gorillaz”. Sin embargo, después de la caminata y de recargar energías el público se dispuso a disfrutar.