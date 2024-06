'Gotitas Saladas' de Ángela Aguilar: este es es su significado y las indirectas a Christian Nodal

Tal parece ser que el equipo de Ángela Aguilar le sabe al marketing, pues justamente ahora que está toda la polémica de su cliente y su romance con Christian Nodal fue que se lanzó la canción “Gotitas Saladas”, tema de la hija de Pepe Aguilar que está sonando, no porque la gente lo quiera escuchar, sino porque se está aprovechando al algoritmo del chisme para que le salga a la gente.

Los amantes de la polémica, las historias de hogares rotos, los padres desobligados, las madres solteras y las madrastras nefastas están desmenuzando minuciosamente “Gotitas saladas” de Ángela Aguilar, para descubrir todas las indirectas que la famosa le habría dedicado a su novio Nodal y a su “socia” Cazzu.

“Gotitas saladas” de Ángela Aguilar es una canción de desamor y un profundo dolor provocado por una relación que no pudo ser... al y como se sentían Ángela Aguilar mientras Nodal estaba con Belinda, Cazzu y las demás.

Y es que al escuchar y leer la letra de “Gotitas Saladas”, los fans han encontrado las que serían las indirectas de Ángela Aguilar a Nodal, a quien al parecer le tiene bastante rencor por no andar con ella... siendo menor de edad.

Esta teoría es reforzada por frases como “Tú y yo pudimos ser tanto, pero nos despedimos” y " Quiero dejarte ir, no, no quiero dejarte ir”, frases románticas que celebraría alguien con poca inteligencia emocional.

El videoclip oficial es protagonizado por Ángela Aguilar, quien aparece con un rostro cubierto de lágrimas brillantes, mientras interactúa con la miniatura de una casa vacía… esto los fans lo han interpretado como que Ángela ya querría tener una familia con Nodal y ser la madre de su primogénita, cosa que le ganó Cazzu.

Como era de esperarse, los fans han soltado comentarios y opiniones como: “Cada quien esta con quien cree merecer, se merecen mutuamente”, “Entonces solo estás con Nodal por promoción”, “Fan de su relación”, “¿Y el tema de la Madrastra para cuándo?”, “Tocará llorar gotitas saladas”.

Letra de 'Gotitas saladas' de Ángela Aguilar

Gotitas saladas

Es la lluvia que cae de mis ojos cada madrugada

Rencores, peleas

Me rindo porque ante nosotros se perdió la guerra

Tú y yo

Pudimos ser tanto, pero nos despedimos

Y el dolor

Ocupa el lugar del amor que tuvimos

Y quizás no hay nubes, pero la lluvia se ha adentrado en mí

Y me da coraje, aunque salga el sol, no puedo ser feliz

No quiero dejarte ir

No, no

No quiero dejarte ir

No, no

Gotitas saladas

Compañeras para el mal de amor, enfermeras del alma

Tristezas mojadas

Que aún no he querido secar para que no te vayas

Tú y yo

Pudimos ser tanto, pero nos despedimos

Y el dolor

Ocupa el lugar del amor que vivimos

Y quizás no hay nubes, pero la lluvia se ha adentrado en mí

Y me da coraje, aunque salga el sol, no puedo ser feliz

No quiero dejarte ir

No, no

No quiero dejarte ir

No, no

No quiero dejarte ir

No, no