Guardianes de la Galaxia 3 mantiene su espíritu subversivo

El concepto de fábula encuentra en uno de los personajes más populares de Guardianes de la Galaxia el vehículo ideal para conjugarse con la Space Opera, lo cual brinda un dramático trasfondo sobre la crueldad y la manipulación genética, con la respectiva moraleja sobre no escapar de tu pasado, a esa mezcla de aventura y comedia que define al que de ser uno de los proyectos más arriesgados e inesperados del universo cinematográfico de Marvel, se ha convertido en la saga más consistente de las que lo integran.

Esta vez, en Guardianes de la Galaxia Vol. 3, los parias convertidos en improbables héroes tendrán que iniciar una nueva misión que les sacará del sopor en el cual se encuentran sumergidos debido a la depresión de su líder, para darnos a conocer los orígenes de Rocket Raccoon, mientras Star Lord intenta lidiar con sus sentimientos hacia una Gamora que no tiene conciencia de nada de lo que alguna vez hubo entre los dos.

Los lineamientos sobre los que se sustenta la trama han sido más que anunciados y no hay sorpresas con respecto a ellos; sin embargo, al apostar por lo seguro con las motivaciones para iniciar una carrera a contrarreloj sobre una estructura ensayada, manteniendo la música íntimamente ligada a la narrativa para que sirva tanto como contraste, entre la autoparodia y la tragedia, como detonador de los procesos emocionales; encuentra la vitalidad para transitar con los convenientes puntos de reflexión en los protagonistas, sin perder el ritmo vertiginoso.

Del mismo modo, la estridencia visual, que es una constante de mundos imposibles con estructuras arquitectónicas orgánicas y extravagantes utopías malogradas, encuentra el sustento con las sombrías secuencias que ilustran las atrocidades de los laboratorios galácticos para, aprovechando el cariño que ya se les tiene a los protagonistas, ir y venir entre lo divertido y lo conmovedor, y presentar a uno de los supervillanos, que pese a no ser más que una espectacular y retorcida variante del Doctor Moreau con obsesiones de eugenesia, tiene un desarrollo sólido y la personalidad suficiente para dar la réplica que requería la propuesta.

Así pues, aunque alguno que otro chiste ya no llega con toda la naturalidad, pues requiere tener como antecedente las dos entregas an-

teriores para poder disfrutarla en toda su magnitud, se agradece que Guardianes de la Galaxia Vol. 3 no sea dependiente de las conexiones con el resto del universo Marvel, no pierda su espíritu subversivo, y entre el humor y la acción se comprometa con los cuestionamientos morales que alude, ofreciendo no sólo un cierre digno, sino una película de superhéroes más adulta de lo que parece, y de lo que muchas otras presumen serlo. La película llega hoy a las pantallas de México.

El último baile con Gunn al mando

Guardianes de la Galaxia siempre representó algo más que una película del Universo Marvel para el director James Gunn.

“En los últimos 11 años creo que he pasado 60 por ciento de mi tiempo pensando en Guardianes de la Galaxia. Ha acaparado toda mi vida”, confesó en la premier mundial de la cinta en París.

Gunn, quien también dirigió las dos entregas anteriores, fue despedido en 2018 tras la divulgación de comentarios ofensivos en sus redes sociales, pero fue reincorporado tiempo después tras una solicitud abierta del elenco.

Respecto a esta nueva entrega, el cineasta la calificó de “emocional” y una historia que involucra a los mismos actores. “Crecimos juntos en ese sentido. Ninguno de nosotros éramos grandes estrellas cuando esto comenzó”, dijo.

El también director de Escuadrón Suicida se despide de sus Guardianes para enfocarse en su nuevo puesto como copresidente y codirector ejecutivo de la competencia, DC Studios.

“Ahora hay una extraña situación en la que tengo que adaptar mi mundo a algo diferente. Es difícil, pero francamente también un gran alivio, por haber terminado la trilogía y haberlo hecho de forma que estamos orgullosos”.

En tanto, el legado de Gunn con los Guardianes continuará, quizá para otro baile más.

