¿Guaynaa engañó a Lele Pons? Revelan las pruebas de su infidelidad con actriz de cine para adultos | VIDEO

Este miércoles, se reveló que Guaynaa podría serle infiel a su esposa, la creadora de contenido, Lele Pons. La noticia se ha vuelto rápidamente viral en redes sociales, puesto que la pareja mantiene una relación bastante pública.

En marzo del 2023, Lele Pons y Guaynaa se casaron y es desde finales de 2020 que la pareja mantiene una relación que parecía ser muy estable y poder atravesar cualquier situación. Sin embargo, ahora se pone en tela de juicio el matrimonio, tras la noticia de una posible infidelidad por parte del cantante.

Fue a través de varias capturas de pantalla que se dio a conocer que el músico podría haber cometido una infidelidad a su esposa, la creadora de contenido, quien en el pasado reveló que salir con él fue algo que planeó de manera minuciosa, al tener un fuerte interés por el artista.

Guaynaa le habría sido infiel a Lele Pons

De acuerdo con el periodista de espectáculos, Jordi Martin, Lele Pons ha sufrido una infidelidad por parte de su esposo, Guaynaa, cuyo nombre real es Jean Carlos Santiago Pérez. Fue en el programa colombiano Lo Sé Todo que el comunicador reveló las pruebas del engaño.

"Hasta hace escasos minutos, el equipo de Guaynaa estaba contactando conmigo para paralizar la exclusiva", aseguró Martin, quien indicó que el tema sería tratado con el mayor cuidado, antes de puntualizar, "Guaynaa no puede negar esto. No es inteligencia artificial, no está manipulado, se ve en las pruebas el número de teléfono de Guaynaa", sentencia.

De acuerdo con lo que cuenta el paparazzi que destapó la infidelidad de Piqué a Shakira en el pasado, el famoso invitó a una actriz de cine para adultos y modelo a acompañarlo en su tour por España y habría terminado por enamorarse de la mujer.

@canal1col ¡Ponme atención Colombia! La información que tenemos de este tema está que ardeeeeee 🔥 Guaynaa le habría sido infiel a Lele Pons. Jordi Martin nos cuenta los detalles de tremendo escándalo 😳 Puedes ver la nota completa en Canal1.com.co o en nuestra cuenta de YouTube. ♬ sonido original - canal1col

"Ahora sí Lele le va a cantar le va a cantar la canciones de Shakira", "no creo, solo publicidad para una nueva musica", "es hombre, ¿Qué esperaban?" y "lo único que falta es que Camilo le sea infiel a Evaluna", son algunos de los comentarios en la publicación del periodista al respecto.

¿Quién es Claudia Bavel, la mujer con la que Guaynaa habría engañado a Lele Pons?

Claudia Bavel es una creadora de contenido, quien se ha destacado en plataformas como Instagram y OnlyFans, donde comparte detalles sobre su vida y moda. La mujer de 27 años también es conocida por su trabajo como actriz de cine para adultos.

De acuerdo con lo que cuenta Jordi Martin, Guaynaa comenzó su relación con Caludia Bavel y terminó por enamorarse de la mujer, aún cuando es esposo de Lele Pons. Usuarios en redes sociales apuntan que la chica también ha sido relacionada con J Balvin y Ozuna en el pasado, por lo que muchos se preguntan si la mujer está en busca de fama.