Guaynaa reacciona y ¿justifica su presunta infelidedad a Lele Pons?': 'poliamoroso' | VIDEO

Guaynaa ya salió a reaccionar las acusaciones de la presunta infidelidad que habría cometido hacia Lele Pons y sus palabras están resonando mucho entre los fans, pues nadie se esperaba lo que el puertorriqueño pronunció.

Cabe recordar que fue el periodista de farándula español Jordi Martin, el mismo que descubrió la infidelidad de Piqué a Shakira, quien dio a conocer que Guaynaa habría sido infiel a Lele con la actriz erótica Claudia Bavel, presentando pruebas como capturas de pantalla y mensajes pasados de cachondos.

Jordi Martín, el periodista que dio a conocer la infidelidad de Piqué a Shakira, revela que el cantante Guaynaa le fue infiel a la influencer Lele Pons con Claudia Bavel, una actriz de cine para adultos a quien se le ha relacionado previamente+ pic.twitter.com/Krnqgaqa6U — Ana Mayte Molina (@anamaytem) August 1, 2024

"Hasta hace escasos minutos, el equipo de Guaynaa estaba contactando conmigo para paralizar la exclusiva", aseguró Jodi Martin, quien indicó que el tema sería tratado con el mayor cuidado, antes de puntualizar que "Guaynaa no puede negar esto. No es inteligencia artificial, no está manipulado, se ve en las pruebas el número de teléfono de Guaynaa".

El periodista compartió una serie de imágenes donde se ve a Guaynaa en una videollamada con Claudia Bavel, a quien presuntamente contactó por Instagram.

En medio del escándalo, Guaynaa anunció que este jueves le iba a dar un “importante” mensaje a sus fans, el cual ya emitió y tiene a todos con la boca bien abierta.

Y es que un video que subio disfrazado de policía, Guaynaa dijo: "Mandame el CURP y marca al 1-800-poliamoroso".

Y es que al parecer la presunta infidelidad se trató de una estrategia para anunciar “Poliamoroso”, su siguiente canción con Dani Flow, pues tanto Lele Pons como Claudia Bavel le comentaron:

"Ahhhh mi canción favorita se viene", escribió Lele Pons, mientas que la actriz porno comentó: "De nada por el marketing… Obvio no es marketing va con humor e ironía mi comentario", lo cual implicaría que si es el cuerno y socia de la sobrina de Chayanne.

Queda esperar a ver si Lele Pons y Claudia Bavel se ponen a pelear en los comentarios, pues se ve que la española es de esas amantes que quieren todo con el macho… justo como Ángela Aguilar se la aplicó a Cazzu.