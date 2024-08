Guaynaa anuncia 'importante' mensaje ¿confirmando infidelidad a Lele Pons?

El matrimonio de Lele Pons y Guaynaa podría terminarse en cualquier momento, pues se dio a conocer que el cantante externó su amor por las bandidas expertas en la delicia de más, pues se dio a conocer que habría engañado a la influencer con Claudia Bavel, una actriz famosa actriz de contenido para adultos. En medio de la polémica, el artista le anunció a sus fans que emitiría un “importante” mensaje.

Cabe recordar que fue el periodista de farándula español Jordi Martin, el mismo que descubrió la infidelidad de Piqué a Shakira, quien dio a conocer que Guaynaa habría sido infiel a Lele con Claudia Bavel, presentando pruebas como capturas de pantalla y mensajes pasados de cachondos.

"Hasta hace escasos minutos, el equipo de Guaynaa estaba contactando conmigo para paralizar la exclusiva", aseguró Jodi Martin, quien indicó que el tema sería tratado con el mayor cuidado, antes de puntualizar que "Guaynaa no puede negar esto. No es inteligencia artificial, no está manipulado, se ve en las pruebas el número de teléfono de Guaynaa".

El periodista compartió una serie de imágenes donde se ve a Guaynaa en una videollamada con Claudia Bavel, a quien presuntamente contactó por Instagram.

Hasta ahora, Lele Pons, quien es sobrina política de Chayanne, no ha dado ninguna declaración respecto a que estuviera sufriendo lo mismo que Cazzu.

No obstante, Guaynaa anunció el miércoles por la noche a sus fans que este jueves les iba a dar in “importante” mensaje, el cual está dando mucho de qué hablar.

Lamentablemente, el mensaje de Guaynna no tuvo nada que ver con su presunta infidelidad, pues lo que ha compartido en sus historias es el lanzamiento de “Blindado”, su nueva canción que será opacada por la polémica, además de una foto de Lele Pons con la bandera de su natal Venezuela, referente a la crisis política que se vive en el país.

