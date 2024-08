¿Quién es Claudia Bavel, la actriz para adultos con la que Guaynaa habría engañado a Lele Pons?

Tal parece ser que el matrimonio de Lele Pons y Guaynaa podría terminarse en cualquier momento debido al gusto del cantante por las bandidas bellacas expertas en las artes amatorias, pues se dio a conocer que habría engañado a la influencer con Claudia Bavel, una actriz famosa actriz de contenido para adultos.

Esto salió a la luz porque Jordi Martin, el conocido periodista de farándula español, afirmó que el puertorriqueño habría sido infiel a Lele con Claudia Bavel, presentando pruebas como capturas de pantalla y mensajes pasados de cachondos.

"Hasta hace escasos minutos, el equipo de Guaynaa estaba contactando conmigo para paralizar la exclusiva", aseguró Jodi Martin, quien indicó que el tema sería tratado con el mayor cuidado, antes de puntualizar que "Guaynaa no puede negar esto. No es inteligencia artificial, no está manipulado, se ve en las pruebas el número de teléfono de Guaynaa".

En lo que se aclara o escala el chisme, te contamos quién es Claudia Bavel, para que la conozcas y veas por qué el cantante habría engañado a su esposa con ella.

¿Quién es Claudia Bavel?

Claudia Bavel es una actriz porno originaria de Barcelona, España, que a sus 28 años se ha vuelto extremadamente popular en redes por dar pruebas del contendió que comercializa en plataformas como OnlyFans o el llamado “Youtube naranja”.

No es la primera vez que Claudia Bavel es vinculada amatoriamente con un reguetonero famoso, pues según Jordi Martin, la actriz ha tenido relaciones previas con otros artistas como Bad Bunny, Ozuna y J Balvin.

Se sabe que Claudia Bavel es regida astralmente por el signo zodiacal Aries y que su elemento es el fuego. Se desconocen otros detalles más interesantes sobre su vida, como nivel de estudios o hobbies e intereses.

Asimismo, aún no se revela al público cómo fue que la actriz conoció a Guaynaa, ni cual de los dos inició la interacción.