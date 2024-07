Maribel Guardia ya perdonó a la actriz con la que Joan Sebastian le fue infiel: 'Todos cometemos errores'

Para nadie es nuevo que el romance de Maribel Guardia con Joan Sebastian fue tóxico y turbulento, y que lo único bueno que salió de este para la famosa fue su hijo Julián Figueroa, el cual tristemente ya no existe. No obstante, la actriz ya es una mejor persona y vive en paz, pues reveló que ya perdonó a la actriz con la que su ex le fue infiel.

En entrevista con la prensa, Maribel Guardia habló acerca de la polémica vida de Irina Baeva y se puso de su lado la señora diciendo: le deseó que encuentre un hombre que la valore en todo lo que ella se merece".

"Es una gran chava, yo sé que ha sido señalada, pero lo que es cierto es que empezó muy chica con él. Él es mucho mayor que ella y tiene más experiencia", agregó.

Sobre lo que se dice que Irina le robó el hombre a Geraldine Bazán dijo: "Nadie le quita nada a nadie, ya ese estigma de ‘Le robo’, ni que fueran perros. Fue una decisión de él, un adulto, que la responsabilidad recaiga en él que es un adulto, le llevaba muchos años. Sabía perfectamente lo que estaba haciendo".

Tras ello, Maribel Guardia decidió hablar de su caso personal y afirmó que ya perdonó a Arleth Terán, la mujer con la que Joan Sebastian le fue infiel:

"Ahora que me murió mi hijo, Arleth (Terán) me habló y yo le contesté, creo que fue muy sano para mí hacerlo y me siento muy bien… no para andar cargando con cosas que son del pasado, todos cometemos errores en la vida y merecemos segundas oportunidad", dijo.

"Tampoco es fácil, pero claro que sí (la perdono) porque entiendo que era muy jovencita y la responsabilidad era de él, no ella… es una actriz exitosa, ha hecho grandes papeles de villana y creo que va muy bien su carrera", agregó.

Finalmente, Maribel Guardia afirmó que "vivimos en una sociedad súper machista donde siempre a las mujeres nos ponen el título de prostitutas y el hombre qué fregón porque anda con todas".