'La Guëreja' y Benito Castro se iban a ver horas antes de su muerte, pero él ya no llegó

María Elena Saldaña, conocida como La Güereja, asistió al funeral de Benito Castro y recordó entre lágrimas que horas antes de la muerte del actor tenían planeado verse, pero él ya no llegó.

Así se enteró La Güereja de la muerte de Benito Castro

La actriz contó que estaban preparando un nuevo proyecto en el que iban a trabajar juntos y que marcaba el regreso de su mancuerna a la televisión, 20 años después de que hicieron el programa de La Güereja y algo más.

“Hoy llegué a Televisa a las diez de la mañana y Reynaldo López me dio la noticia de que se había accidentado. Yo me espanté mucho porque yo sabía que él iba a ir de gira, nunca en la vida me imaginé de qué manera era ese accidente”, contó María Elena Saldaña a los medios de comunicación.

Señaló que durante la planeación del proyecto no pudieron verse por azares del destino, pero dijo que sí se vieron en los últimos meses en reuniones de amigos y familia.

“Era el programa piloto de un proyecto muy bonito donde volvíamos a trabajar Benito y yo. No lo vi porque él trabajaba por un lado y yo por otro. Hubo una lectura, él no acudió no sé porque no fue. El día que estuvimos para vestuario creo que llegué primero yo y cuando yo ya me iba las personas en el pasillo me dijeron acaba de irse Benito. Cómo no lo vi”, contó.

Tengo mucho cariño por él y Dios me permitió a partir de hace como unos seis meses empezar a planear. Íbamos a hacer una película. Traíamos muchas ideas, muchos sueños María Elena Saldaña "La Güereja"

María Elena Saldaña comentó que La Güereja le permitió a ella ganarse un lugar importante en la comedia y agradeció que haya sido junto a Benito Castro que logró ganarse ese lugar.

La actriz se notaba devastada ante la pérdida de su amigo, horas antes del funeral ella compartió una imagen con un emotivo mensaje para despedirse del actor.

María Elena adelantó que a Benito Castro le gustaría que el proyecto que estaban planeando continuara y se dice que El Flaco Ibáñez tendría el papel de Benito para continuar con el programa.