Guillermo del Toro: ¿Cuándo se estrena el capítulo de 'Barry', de HBO Max, en el que sale?

Guillermo del Toro iluminará con su presencia a todos los suscriptores de HBO Max, pues saldrá en un episodio de la serie “Barry” que no te puedes perder.

Fue el actor y director Bill Hader quien reveló la participación de Guillermo del Toro en “Barry” a Deadline.

“Hizo un gran trabajo y hasta trajo su propio bastón, lo cual fue genial. Tenía dos versiones diferentes del personaje, y ambas eran realmente interesantes”, dijo sobre la actuación del ganador del Oscar y director de “Pinocho”.

Bill Hader agregó que es muy buen “pana” de Guillermo del Toro y de Cuarón, quien lo trolleó sin tocarse el corazón:

“Soy amigo de él, y soy amigo de Alfonso Cuarón, y Alfonso me estaba enviando un mensaje de texto: ‘Guillermo dice que no sabes cómo dirigir’. Me estaban jodiendo mientras filmaba con él. Y yo estoy como, ‘Oh, Dios mío’... Fue muy divertido. Estaba realmente impresionado con él”, compartió.

¿Cuándo sale Guillermo del Toro en "Barry"?

Guillermo del Toro aparecerá en el tercer episodio de la cuarta y última temporada de “Barry”, de la cual se estrena un capítulo semanal en HBO Max.

Es por ello que en el que Guillermo de Toro saldrá podrá ser visto el domingo 23 de abril.